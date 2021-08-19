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О льготном тарифе для перевозок минтая рассказал руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Минтаю обещают льготный проезд в сентябре

Льготный тариф для доставки минтая по железной дороге начнет действовать в сентябре, сообщило Росрыболовство. Если эта мера господдержки окажется эффективной, ее могут продлить и на следующий год.

Механизм субсидирования железнодорожных перевозок для доставки продукции из минтая в центральные регионы России с Дальнего Востока начнет действовать уже осенью, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на совещании с рыбаками и перевозчиками. По его словам, работа, связанная с изданием нормативных актов, завершается, и через две-три недели операторы будут готовы осуществлять доставку по льготному тарифу.

Глава рыбного ведомства подчеркнул, что важно максимально разгрузить холодильные мощности на Дальнем Востоке, которые на данный момент заполнены на 90%. «Необходимо, чтобы АДМ, ВАРПЭ скоординировали всех грузоотправителей по минтаю, провели разъяснительную работу», — обратился он к крупнейшим отраслевым ассоциациям.

В конце июля правительство внесло изменения в правила предоставления субсидий РЖД при перевозке минтая с территории ДФО по льготному тарифу. «Снижение стоимости доставки рыбы будет обеспечено компенсацией тарифа ОАО «РЖД» в среднем 6 рублей за килограмм, что составляет 8,5% от стоимости мороженого минтая 70 рублей за килограмм», — сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

По оценкам Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), в первом полугодии поставки этой рыбы на внутренний рынок выросли на 21% к прошлогодним показателям. До конца года дальневосточные рыбаки произведут дополнительно 190–195 тыс. тонн продукции из минтая: в виде мороженой рыбы, филе, фарша, сурими и рыбной муки. Часть этого объема может поступить на внутренний рынок.

Участники совещания отметили, что льгота может оказаться эффективной при слаженной работе всех звеньев в цепи поставки рыбы. «Чтобы выходить с предложением о продлении субсидирования, важно отработать этот год и показать результат», — предупредил Илья Шестаков.

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