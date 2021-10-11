Кто виноват в дорогой рыбе

Почему цены на рыбу у рыбака и на прилавке отличаются в разы? Откуда берется наценка и можно ли уменьшить этот разрыв? Разобраться в проблеме сообща попытались общественные советы при ФАС и Росрыболовстве.

Регулятор против посредников

О структуре ценообразования на продукцию из водных биоресурсов нашлось что сказать и у Федеральной антимонопольной службы, и у Росрыболовства. На совместном заседании общественных советов при этих ведомствах начальник управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС Олег Корнеев доложил о результатах исследования пятилетней давности. Тогда предметом анализа службы стали формирование оптовой цены рыбной продукции, стоимость транспортно-логистических услуг, наценка посредников и розничной торговли.

Маршрут рыбы от добычи до потребителя ФАС разделила на три зоны: рыбодобывающие компании, торговые сети, а между ними среднее звено, знаменитая «серая зона», где скрываются и неуловимые перекупщики, и рыбоперерабатывающие предприятия. «Сделок в этой зоне совершается довольно много, их крайне тяжело отследить. Поэтому такое название «серая зона», — объяснил представитель ФАС.

Как сообщает корреспондент Fishnews, среднюю торговую надбавку по категории «рыба и рыбная продукция» антимонопольщики оценили на уровне 20%. Еще 11% составляют транспортные расходы. А в целом «рост розничной цены по отношению к цене продажи рыбодобывающих компаний составил от 22% до 77%», проинформировал участников заседания Олег Корнеев.

Еще один вывод, к которому пришла ФАС, — чем больше компаний-посредников, тем выше размер торговой надбавки к цене рыбодобывающей компании. Поэтому снизить цены для покупателя, по мнению ведомства, можно за счет биржевой торговли и развития «альтернативных механизмов продажи», например рыбных ярмарок.

Начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей Михалевич подчеркнул, что цены у рыбаков по многим объектам промысла находятся на самом низком уровне за последние несколько лет. В качестве примера он привел динамику по двум популярным видам продукции — замороженному минтаю и горбуше.

Цена 1 кг минтая у производителя в конце сентября составляла 70 рублей — на 10% меньше, чем в начале года. Стоимость доставки из дальневосточных регионов до Москвы — еще 25 рублей. «В торговых сетях минтай потрошеный без головы стоит 165 рублей, — обратил внимание представитель федерального агентства. — А 70 рублей — это уже получается непроизводственная наценка».

Горбуша у рыбаков подешевела еще сильнее — спасибо удачной путине, с января ее цена упала более чем вдвое — до 130 рублей за 1 кг. «Но розничная цена в торговых сетях достигает 350 рублей», — указал Андрей Михалевич.

«Рост цены обусловлен во многих случаях не издержками или накручиванием цены рыбодобывающими и перерабатывающими организациями. Мы думаем, что корректировать его нужно непосредственно на цепочке дистрибуции, перекупщиков, торговых сетей», — выразил мнение начальник управления Росрыболовства.

Надбавки растворились в сетях

Против идеи поиска виновников высоких цен в «серой зоне», как и против навешивания таких ярлыков, выступил председатель Рыбного союза Александр Панин. «Эта зона давно не является серой. Это зона, которая во всем мире называется дистрибуцией. Это товаропроводящие цепочки, которые делают доступным продукт на полке магазинов», — заявил он. Руководитель объединения напомнил, что рыболовные суда, как и большинство прибрежных заводов, ориентированы на производство продукции B2B: «Основной объем продукции, выпускаемый рыбаками, требует дополнительной переработки или как минимум фасовки в потребительскую упаковку».

Рыбный союз в свою очередь провел анализ ценообразования в цепях поставки, выяснив, что на пути от рыбака до розницы рост цены в сегменте замороженной рыбы составляет от 40% до 60%. Сюда входят затраты на логистику и хранение товара на всех этапах, фасовку и переработку. Непосредственно наценка дистрибьютора составляет в среднем около 14%.

Дальше в дело вступают торговые сети. Их наценка на мороженую рыбу, по словам Александра Панина, выражается в росте цены для конечного потребителя примерно на 50%, если речь идет о федеральной рознице, и на 40% — для региональных сетей. По другим видам продукции финальная надбавка может быть еще выше. Для консервов — около 75%, для готовой к употреблению продукции, включая пресервы, — 63-85%.

Сделать рыбу дешевле и доступнее можно, считают в Рыбном союзе, но государству придется принять определенные меры, и это отнюдь не регулирование цен.

«Это сокращение цепочки поставки. Это снижение логистических издержек через повышение качества инфраструктуры. Это повышение качества продукции при снижении себестоимости производства через появление новых современных высокотехнологичных и высококонкурентных предприятий по производству продукции полного цикла в сегменте B2C. А для этого в стране должны создаваться соответствующие инвестиционные проекты. И необходимо заниматься регулированием законодательства для снижения порога доминирования отдельных игроков рынка и улучшения конкурентной среды», — перечислил рекомендации Александр Панин.

Шаги к доступной рыбе

На наценки сетей жалуются абсолютно все российские производители, что во многом связано с реальным доминированием торговых сетей, согласилась член Общественного совета при ФАС, вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Елена Дыбова. Но рассматривать вопрос, по ее мнению, нужно более системно, учитывая и тарифы на перевозку, и большое количество неналоговых платежей, и проблемы с хранением, холодильниками, кредитами. Например, в рамках национальной программы, которая могла бы предусматривать субсидии рыбакам.

Предложения ФАС, по словам Елены Дыбовой, вызывают удивление. «Что такое альтернативные рынки? Ну, хорошо, сейчас мы всем вдруг разрешим торговать на рынке рыбой. Значит ли это, что будет дешевая рыба? Она точно дешевой не будет, потому что эти люди так же будут платить за место, за кассовые аппараты, за всё остальное», — аргументировала представитель ТПП.

Она посоветовала антимонопольной службе рассмотреть вопрос доминирования отдельных торговых сетей. Росрыболовству, по словам Елены Дыбовой, стоило бы в целом проанализировать, где именно отрасль теряет деньги и почему рыбу не получается сделать массовым и доступным товаром.

По одному из таких направлений работа уже начата, рассказал Андрей Михалевич. В этом году введен льготный тариф на перевозку минтая по железной дороге с Дальнего Востока. «Сейчас собираются заявки на компенсацию этого тарифа, — уточнил начальник управления Росрыболовства. — Введется работа по расширению перечня видов продукции, на которую будет действовать такое субсидирование. Росрыболовство внесло на прошлой неделе в Минсельхоз проект постановления по корректировке».

Рыбопереработчики в лице Рыбного союза надеются на большее внимание со стороны государства. «Подготовлен законопроект, который буквально в октябре-ноябре будет внесен в Госдуму. Это законопроект об институционализации рыбопереработки. И мы очень надеемся, что этот документ позволит нам, создав потом всевозможные подзаконные акты, отрегулировать как раз эти самые важные вопросы, которые на сегодняшний день выпадают из-под государева внимания», — отметил Александр Панин.

Сами по себе наценки торговых сетей не являются нарушением, проинформировал участников заседания замруководителя ФАС Геннадий Магазинов. Другое дело, если такие наценки являются следствием антиконкурентных соглашений.

«По поручению президента ФАС осуществляет мониторинг цен в розничных торговых сетях на социально значимые товары, — напомнил представитель ведомства. — В дополнение к этой работе мы готовы посмотреть и цены на товары вашей отрасли».

Председатель Общественного совета при ФАС Андрей Шаронов назвал заблуждением идею, что уменьшение количества посредников приведет к пропорциональному падению цен. Он призвал рыбаков не «точить зубы на торговлю», а попробовать договориться с сетями.

«Я возглавляю комиссию по добросовестным практикам. Это конфликтная структура между торговыми сетями и производителями. Далеко не всё, но кое-что там получается. Давайте попробуем через ту площадку поговорить на рыбные темы и с региональными, и с федеральными сетями. Они заинтересованы, они тоже не хотят, чтобы в это вмешивался регулятор с установлением цен, потому что всем будет плохо», — выступил с инициативой Андрей Шаронов.

Он также рекомендовал ФАС и Росрыболовству поглубже изучить структуру всей товаропроводящей цепочки и посмотреть, где можно поправить ситуацию не через госрегулирование, а через развитие конкуренции.

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