Дмитрий Озерский: «Вторую волну» инвестиционных квот поднимают те, кому нужен дополнительный передел ресурсов здесь и сейчас

Непрерывные атаки на исторический принцип и открытый лоббизм интересов отдельных игроков лишают участников отрасли возможности строить долгосрочные планы, отмечает председатель совета директоров СЗРК Дмитрий Озерский.

Северо-Западный рыбопромышленный консорциум - один из самых активных участников инвестиционных процессов в отрасли: СЗРК строит суда и для добычи рыбы, и для промысла крабов. Два траулера-процессора для Архангельского тралового флота (входит в СЗРК) уже сданы.

«О необходимости строительства новых судов для АТФ мы задумались сразу после его приобретения в 2014 году. Еще до решений Госсовета в октябре 2015 года, когда нам объявили две новости. Одну хорошую – что следующий период закрепления долей квот будет не на 10, а на 15 лет — с 2019 по 2033 годы включительно. Вторую, не очень хорошую для рыбаков, — что у всех без исключения добросовестных пользователей будет безвозмездно изъято 20% квот ценных объектов промысла, но при этом гарантировалось, что 80% квот останется в рамках исторического принципа на весь этот 15-летний период», - рассказал председатель совета директоров СЗРК Дмитрий Озерский в интервью Fishnews.

К тому времени, как было принято решение по инвестквотам, у объединения были свои суда, пусть не новострой, но достаточно свежие и прошедшие модернизацию. «Мы предполагали, что в рамках рыночной экономики и определенного стабильного законодательного окружения можем сами решать, сколько нам строить новых судов за 70 млн долларов единовременно, а сколько продолжать эксплуатировать, причем речь шла об эффективных 15-20-летних судах, ранее приобретенных нами за 15-20 миллионов и модернизированных», - отметил председатель совета директоров СЗРК.

Однако в итоге государство задало рыбопромышленникам другие условия, введя инвестиционные квоты. «И мы, оценив примерно, сколько у нас останется исторических квот и сколько мы сможем получить на одно судно инвестиционных, приняли решение строить четыре траулера. Тогда казалось, что заданные Госсоветом 2015 года условия и частичная модернизация исторического принципа находятся в рамках здравого смысла и даже справедливы», - обратил внимание собеседник Fishnews.

Первый слом решений президиума Госсовета, по его мнению, произошел с введением крабовых аукционов. «Мы в свою очередь решились строить четыре судна общей стоимостью более 350 млн долларов (с учетом процентов по кредиту за период строительства и окупаемости судов), будучи уверенными, что за счет промысла краба можем себе позволить поддержать инициативу государства по инвестквотам и быть в авангарде этого движения. При этом мы полагали, что и оставшиеся в рамках исторического принципа 80% квот по треске и пикше гарантированы нам как минимум до 2033 года», - рассказал Дмитрий Озерский. Однако теперь идет речь о дальнейшем перераспределении ресурса.

«Сейчас начали говорить о «второй волне» инвестквот и о защите интересов инвесторов «первой волны». Мы как инвесторы и «нулевой волны» аукционов и торгов, проводимых государством с 2004 года, и «первой волны» инвестквот тоже хотели бы, чтобы наши инвестиции были защищены! А у нас уже отобрали 50% краба, ранее приобретенного на аукционах, и собираются отобрать оставшиеся крабовые квоты. С нашей точки зрения, которая совпадает с точкой зрения ФАС и большинства рыбопромышленников, — никакой «второй волны» инвестквот до истечения действующих договоров (в основном до 2033 года) ни по рыбе, ни по крабу вообще быть не должно! «Вторую волну» придумали те, кому нужен дополнительный передел ресурсов, и не после 2033 года, а здесь и сейчас. Все знают, о ком идет речь», - заявил председатель совета директоров СЗРК.

Он напомнил, что главный смысл исторического принципа был в том, «чтобы стагнирующая отрасль начала развиваться и рыбаки сохранили этот ресурс на долгие годы». «Это по факту и произошло, но только за счет того, что участники отрасли стали думать не как временщики, а как собственники. А сейчас всех опять хотят сделать временщиками», - считает Дмитрий Озерский.

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