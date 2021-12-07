Рыбохозяйственная наука наметила рейсы на будущий год

Совет по науке при руководителе Росрыболовства подвел итоги экспедиций нынешнего года и обсудил планы рейсов на 2022 г. Приоритетом ресурсных исследований будут оставаться тихоокеанские лососи.

Впечатляющие результаты

В 2021 г. Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии выполнил в общей сложности 150 морских, 121 пресноводную экспедицию, свыше 600 летных часов авиационных наблюдений за тихоокеанскими лососями и морскими млекопитающими, рассказали в пресс-службе Росрыболовства.

На Северном бассейне проведены все съемки, предусмотренные обязательствами нашей страны в рамках Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству и Международного совета по исследованию морей (ИКЕС, ICES). В Северной Атлантике научно-исследовательское судно «Атлантида» участвовало в международной тралово-акустической съемке окуня-клювача в морях Ирмингера и Лабрадор, выполнив не только российскую, но и немецкую часть работ.

В Дальневосточном бассейне основной акцент сделали на работах в рамках программы «Лосось 2021». Их результаты легли в основу оперативного прогнозирования «красной» путины.

Исследования в рамках Большой Амурской экспедиции продолжаются уже третий год. В 2021 г. специалисты сосредоточились на инвентаризации нерестовых лососевых рек, оценке эффективности работы лососевых рыборазводных заводов, изучении амурских осетровых, съемке корюшки в Амурском лимане. Работы по программе Большой крабовой экспедиции позволили получить ценные данные о запасах камчатского, синего, равношипого крабов, крабов-стригунов опилио и бэрди в Охотском и Беринговом морях, отметили в федеральном агентстве.

В Волжско-Каспийском бассейне впервые за последние четверть века выполнена Каспийская килечная экспедиция, подтвердившая рост запасов и появление новых урожайных поколений килек. На Байкале провели тралово-акустическую съемку омуля — тоже впервые. Ученые оценили численность и биомассу пелагической формы этой рыбы.

Масштабные планы

В 2022 г. приоритетом ресурсных исследований ВНИРО будут оставаться тихоокеанские лососи. Планируются экспедиции по изучению воспроизводства, биологии и миграций красной рыбы на пресноводном и морском этапах жизни.

Морские учетные съемки будут выполнены не только в экономической зоне России, но и в открытых районах Северной Пацифики. Там судно ВНИРО в феврале-марте примет участие в международной учетной съемке зимующей молоди лососей по программе Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (NPAFC, НПАФК).

На Северном бассейне, помимо традиционных международных комплексных съемок, предполагается провести исследования в Карском море, где вводится в промысел запас краба-стригуна опилио.

В Атлантическом океане планируется рейс по исследованию ресурсов пелагических рыб в экономической зоне Марокко. Большая Черноморская экспедиция охватит всю российскую зону от Крыма до Черноморского побережья Краснодарского края. В Каспийском море продолжатся исследования килек. Приоритетной задачей науки на Байкале в 2022 г. будет выполнение полномасштабной тралово-акустической съемки омуля для оценки его распределения и запаса по всей акватории озера.

В Западно-Сибирском бассейне повторят таймырскую экспедицию Росрыболовства для оценки последствий аварии на Норильской ТЭЦ-3 в 2020 г. и экосистемы пострадавших водоемов Норило-Пясинской озерно-речной системы.

Подводным беспилотникам — особое внимание

В федеральном агентстве обратили внимание, что важный аспект ресурсных исследований 2022 г. — возрастающее использование современных методов. В том числе телеуправляемых подводных аппаратов, беспилотных летательных аппаратов, цифровизация исследований и обработки данных с использованием искусственного интеллекта. Поэтому на заседании совета рассмотрели результаты и перспективы применения подводных аппаратов в морях Дальнего Востока.

Было отмечено, что на балансе дальневосточных филиалов ВНИРО находятся шесть необитаемых подводных телеуправляемых аппаратов (НПА) с различными характеристиками и направлениями использования. Их основное применение — оценка состояния донных промысловых видов в прибрежных водах, ландшафтное подводное картирование прибрежной зоны.

Совет принял решение о разработке программы подводных исследований в дальневосточных морях России. Она предполагает системное использование НПА в рыбохозяйственных исследованиях и государственном мониторинге водных биоресурсов и среды их обитания.

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