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Свежевыловленный минтай. Фото пресс-службы РРПК

Ученые представили сценарий на минтаевую путину

Состояние запасов минтая в северной части Охотского моря оценивается как хорошее, рисков перелова промыслового запаса нет, отмечает отраслевая наука, давая прогноз на 2022 г.

Дальневосточный научно-промысловый совет, проходивший во Владивостоке, не только рассмотрел результаты минувшей лососевой путины, но и обсудил планы на охотоморскую минтаевую экспедицию, сообщает корреспондент Fishnews.

Научные исследования показали очень хорошую величину нерестового запаса минтая в северной части Охотского моря в 2021 г. — 12 млн тонн. Состояние запасов оценивается как хорошее, уровень выше среднемноголетнего, рисков перелова промыслового запаса нет, заявил заместитель директора ВНИРО — руководитель Тихоокеанского филиала института (ТИНРО) Алексей Байталюк.

Со структурой запасов ситуация иная. В период 2017-2020 гг. урожайных или сверхурожайных поколений не было, промысел базируется на малоурожайных генерациях или остатках предыдущих лет. В следующем году ожидается уменьшение численности промзапаса и рост биомассы. После путины — снижение промысловой биомассы из-за отсутствия ближнего пополнения. С другой стороны, поколение 2018 г. ученые оценивают как среднеурожайное. Надежды специалисты возлагают и на генерацию 2020 г. То, как она пережила зиму, покажут исследования следующего сезона — возможно, падение запасов, о котором говорилось раньше, будет сглажено.

Руководитель ТИНРО отдельно остановился и на структуре уловов. Основу составят рыбы возрастом шесть-девять лет — остаток от нереста высокочисленных поколений прошлых лет. По данным отраслевой науки, доля молоди будет сокращаться — такую картину, по словам Алексея Байталюка, дают низкое пополнение и ограничения, введенные ранее.

Количество штормовых дней ожидается на среднем уровне. Ледовая обстановка обещает сложности севернее 57 градуса и на Восточном Сахалине.

Эффективность промысла крупнтоннажного флота, по оценкам науки, составит 100-110 тонн на судосутки. Здесь в последние годы отмечается тенденция снижения — ученые объясняют это изменением структуры производства продукции (переход на филе) и большей разреженностью скоплений. У судов, которые работают снюрреводами в прибрежной зоне, эффективность будет выше, так как старшевозрастной минтай переходит в придонные слои на шельфе.

Что касается расположения флота, то сейчас наблюдается очень хорошая ситуация в Камчатско-Курильской подзоне, с началом года суда будут перемещаться в Западно-Камчатскую подзону. К весне рыбаки перейдут в Северо-Охотоморскую подзону. Картина будет схожей с нынешним годом.

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак сообщил, что объединение продолжит поддерживать программу научных наблюдателей. Предприятия — члены АДМ готовы принять на свой флот 23-25 наблюдателей из ТИНРО и других филиалов. «Надеемся, что эта работа также пойдет на пользу для науки, для мониторинга промысла и принятия оперативных решений», — сказал руководитель объединения.

Пограничная служба вновь заявила о проблеме выбросов и обратила внимание на важность соблюдения ограничений по прилову молоди. Сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы в качестве наблюдателя на судне мог находиться инспектор — такие предложения направлены в Госдуму, рассказал представитель ведомства. Планируется поднимать и вопрос видеофиксации.

С предложениями по организации промысла минтая выступила Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота. Поддержана инициатива по селективности орудий лова. Предложение АСРФ по освоению минтая в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах в счет общей квот будет проработано на специализированном совете. В то же время ДВНПС не поддержал инициативу объединения с 2023 г. сдвинуть начало сезона «А» минтаевой путины на конец января.

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