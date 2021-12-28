Новости
Береговая рыбопереработка на Курилах

Ассоциации просят внести ясность

Законопроект о втором этапе инвестиционных квот предусматривает понятие «рыбоперерабатывающий комплекс», однако его значение неясно, обратили внимание отраслевые объединения.

Законопроект, подготовленный Минсельхозом и Росрыболовством, предусматривает продолжение программы инвестквот на Дальневосточном бассейне. Выделить объемы для добычи предполагается под строительство как флота, так и береговых объектов. Однако формулировка проекта вызвала вопросы в отраслевом сообществе.

По действующему закону, объектами инвестиций для предоставления квот являются суда рыбопромыслового флота, построенные на российских верфях, и (или) предприятия как имущественные комплексы, предусмотренные статьей 132 Гражданского кодекса Российской Федерации, предназначенные для производства рыбной продукции и построенные на территории РФ.

Проект закона вводит новый вид объекта инвестиций второго этапа — «рыбоперерабатывающий комплекс». «При этом ни сам законопроект, ни действующее законодательство не содержат определения этого понятия, — обратил внимание президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. — С учетом отсутствия пояснительной записки к проекту, размещенному на портале regulations, не понятно, что вообще имел в виду разработчик».

О неясности представители бизнес-сообщества заявили на совещании у главы Росрыболовства Ильи Шестакова 23 декабря. Положение законопроекта можно толковать таким образом, что помимо перерабатывающего завода тем, кто выбрал этот объект инвестиций, также обязательно нужно строить суда, обеспечивающие береговое производство сырьем. «Однако стоит ли загонять инвестора в такие рамки?» — отметил в беседе с корреспондентом Fishnews президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

На первом этапе программы инвестквот в островном регионе уже созданы новые береговые производства, и уже есть компании, выражающие готовность строить новые заводы, в том числе на Курилах. Очень важно создать для этих вложений правовую базу, считает руководитель АРСО.

«Во избежание разночтений и различий в правоприменении должен соблюдаться принцип понятийно-терминологической определенности. Это требование также закреплено и в методике проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов. В своем заключении на законопроект АДМ предложила разработчику дать определение понятию «рыбоперерабатывающий комплекс» в тексте закона», — сообщил Алексей Буглак.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: адмросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей ДАЛЬНОВ

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка

Андрей ДАЛЬНОВ

Рыбная отрасль: взгляд Россельхозбанка

Председатель НО «Рыбный Союз» Александр ПАНИН

Председатель НО «Рыбный Союз»

Александр ПАНИН

Самый больной вопрос — падение потребления рыбы

Генеральный директор группы компаний «Русский краб» Александр САПОЖНИКОВ. Фото предоставлено пресс-службой ГК

Генеральный директор группы компаний «Русский краб»

Александр САПОЖНИКОВ

Современному экспорту нужна современная инфраструктура

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Правила не должны меняться

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Алексей ОСИНЦЕВ

Вычеты для флота под инвестквоты — вопрос поддержки инвестиций

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Делить инвесторов по волнам неправильно

Все материалы

Крупным планом

Fishnews опросил экспертов: нужно ли ограничить сроки использования рыбопромысловых судов

Нужно ли ограничивать срок использования судов на промысле

Новый завод для компании «Колхоз Октябрь» без нареканий отработал на первой лососевой путине

От переработки лосося до перевозки краба

Seafood Expo Russia демонстрирует результаты, которых достигло российское рыбное хозяйство, и направления, в которых оно видит перспективу. Фото пресс-службы ESG

Юбилейные форум и выставка в Санкт-Петербурге обещают удивить

Супертраулер «Георгий Мещеряков» передан заказчику — компании «Океанрыбфлот» — и отправился на Камчатку. Фото предоставлено предприятием

Исторический день

События

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.