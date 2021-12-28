Ассоциации просят внести ясность

Законопроект о втором этапе инвестиционных квот предусматривает понятие «рыбоперерабатывающий комплекс», однако его значение неясно, обратили внимание отраслевые объединения.

Законопроект, подготовленный Минсельхозом и Росрыболовством, предусматривает продолжение программы инвестквот на Дальневосточном бассейне. Выделить объемы для добычи предполагается под строительство как флота, так и береговых объектов. Однако формулировка проекта вызвала вопросы в отраслевом сообществе.

По действующему закону, объектами инвестиций для предоставления квот являются суда рыбопромыслового флота, построенные на российских верфях, и (или) предприятия как имущественные комплексы, предусмотренные статьей 132 Гражданского кодекса Российской Федерации, предназначенные для производства рыбной продукции и построенные на территории РФ.

Проект закона вводит новый вид объекта инвестиций второго этапа — «рыбоперерабатывающий комплекс». «При этом ни сам законопроект, ни действующее законодательство не содержат определения этого понятия, — обратил внимание президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. — С учетом отсутствия пояснительной записки к проекту, размещенному на портале regulations, не понятно, что вообще имел в виду разработчик».

О неясности представители бизнес-сообщества заявили на совещании у главы Росрыболовства Ильи Шестакова 23 декабря. Положение законопроекта можно толковать таким образом, что помимо перерабатывающего завода тем, кто выбрал этот объект инвестиций, также обязательно нужно строить суда, обеспечивающие береговое производство сырьем. «Однако стоит ли загонять инвестора в такие рамки?» — отметил в беседе с корреспондентом Fishnews президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

На первом этапе программы инвестквот в островном регионе уже созданы новые береговые производства, и уже есть компании, выражающие готовность строить новые заводы, в том числе на Курилах. Очень важно создать для этих вложений правовую базу, считает руководитель АРСО.

«Во избежание разночтений и различий в правоприменении должен соблюдаться принцип понятийно-терминологической определенности. Это требование также закреплено и в методике проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов. В своем заключении на законопроект АДМ предложила разработчику дать определение понятию «рыбоперерабатывающий комплекс» в тексте закона», — сообщил Алексей Буглак.

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