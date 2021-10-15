Валерий Лимаренко: Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

В Сахалинской области под инвестиционные квоты построены современные рыбоперерабатывающие заводы. Перспективно поддержать такую деятельность и в дальнейшем, отметил глава региона Валерий Лимаренко.

О позиции властей Сахалинской области по дальнейшей реализации программы квот под инвестиции губернатор рассказал в интервью Fishnews.

«С учетом того, что инвестиции в рыбоперерабатывающие заводы показали свою эффективность и уже работают на экономику прибрежных регионов, считаем необходимым на втором этапе реализации программы увеличить до 10% долю разрешенных объемов добычи минтая и сельди в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, предусмотренную для развития береговой инфраструктуры», — заявил глава региона.

Есть, конечно, и удаленные места промысла, где могут быть предоставлены инвестиционные квоты на обновление флота, но, считают власти островного региона, это решение нужно принимать по окончании первого этапа инвестквот после подведения его итогов, не раньше 2025 г.

За последние несколько лет в Сахалинской области под инвестиционные квоты построены современные рыбоперерабатывающие заводы. На острове Шикотан компания «Курильский рыбак» ввела в эксплуатацию самый крупный по объемам производства завод, где перерабатываются минтай и сельдь по инвестиционным квотам, а также треска, сардина-иваси, скумбрия и другие виды ресурсов. Суммарный объем переработки водных биоресурсов на этом предприятии за 2020 г. превысил 150 тыс. тонн.

Также по итогам аукционов под инвестквоты в Сахалинской области уже построены рыбоперерабатывающие заводы в Томаринском районе (ООО «Невод») и на Северных Курилах (ООО «Алаид»).

Отечественная переработка в Дальневосточном федеральном округе имеет потенциал увеличения более чем вдвое, считает губернатор.

«Береговая переработка позволит не только защитить рыбодобывающие предприятия от ограничений на внешнем рынке, но и развивать прибрежные территории, особенно на Курильских островах, находящихся в непосредственной близости к районам промысла. Такое курс учитывает планируемое введение на Курилах преференциального налогового режима», — подчеркнул Валерий Лимаренко.

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