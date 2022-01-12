Какие квоты и под какую стройку: вопросов хватает

Росрыболовство пообещало в январе вернуться к обсуждению с бизнес-сообществом видов водных биоресурсов и объектов инвестиций для распределения квот. Вопросов по этой теме остается еще очень много, отметили руководители ассоциаций на конференции Fishnews.

Регулятор заявляет о новом этапе инвестквот и аукционах как о деле уже решенном. Однако по многим вопросам ясности до сих пор нет. Непонятно, что же предлагается строить победителям торгов по моллюскам, нет однозначного ответа и по крабовым аукционам — что это будут за объекты инвестиций: суда, холодильники, отметил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко на конференции Fishnews Online.

Нужно тщательно просчитать возможные последствия выставления на торги долей квот по ценным беспозвоночным, обратили внимание в отраслевом сообществе. Промысел таких объектов обеспечивает работу предприятий на прибрежных территориях, в том числе отдаленных. Например, на севере Приморского края добыча морского ежа помогает существовать производству, обеспечивающему 300 рабочих мест, рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Если организация потеряет квоты, продолжит ли она свою деятельность? А ведь в таких местах с занятостью населения непросто.

Волнует вопрос с торгами по ценным морепродуктам и Сахалинскую область. Эта тема уже поднималась на совещании у главы Росрыболовства Ильи Шестакова в декабре, напомнил президент региональной ассоциации Максим Козлов.

Вопросы есть не только по будущей подзаконной базе, но и по самому законопроекту. Государство заявило о решении с помощью инвестквот развивать береговую переработку. Однако эта задача рискует остаться невыполненной: в проекте закона строительство предприятий увязали с постройкой судов. Такая сцепка может привести к тому, что инвесторы откажутся от своих планов по развитию берега, рассказал руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

«Несмотря на то, что такого рода вещи нигде предварительно не обсуждались, ни на одной из площадок, у нас вдруг появилась формулировка: те, кто планирует строить заводы, должны построить еще и суда», — отметил Максим Козлов.

Учитывая сроки строительства флота на отечественных верфях, такое требование может затормозить реализацию проектов по развитию берега, считают в бизнес-сообществе.

В отраслевых объединениях обращают внимание на то, что второй этап инвестквот по флоту предлагается начинать, не дождавшись и не проанализировав результаты первой волны.

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