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Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Максим Козлов: Цель по развитию берега должна быть достигнута

Требование к инвесторам, решившим вложиться в береговые заводы, строить еще и суда, может стать препятствием для решения задач, стоящих перед программой инвестквот, считает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

«На различных площадках обсуждалась идея поддержать на втором этапе строительство судов и береговых предприятий в равной пропорции. Этот подход: половина объема инвестквот под флот, половина — под заводы на берегу — был одобрен на совещании, которое в ноябре проводил вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев», — напомнил руководитель АРСО.

На первом этапе программы получение квот под создание береговых предприятий оказалось очень востребованным, обратил внимание собеседник Fishnews. Договоры, заключенные Росрыболовством и инвесторами, предусматривают запуск 24 заводов. При этом 21 такой проект уже реализован. «Введены в эксплуатацию в разных регионах страны современные производства. Федеральное агентство по рыболовству отмечает вклад новых береговых предприятий в выпуск филе и рыбного фарша», — заявил Максим Козлов.

По словам президента ассоциации, когда летом премьер-министр Михаил Мишустин посетил Итуруп, он также однозначно подчеркнул, что создание береговых производств будет поддерживаться за счет квот — и без дополнительных обременений.

«Уже есть инвесторы, готовые вкладываться в дальнейшее развитие береговой переработки. За их плечами — успешный опыт реализации таких проектов. Планировалось продолжать строительство переработки, холодильной инфраструктуры на Курильских островах. А это и геополитика», — подчеркнул руководитель АРСО.

Но в формулировках законопроекта почему-то появилась дополнительная нагрузка для тех, кто решил инвестировать в заводы, — они должны строить еще и суда. Требование вызывает множество вопросов. Непонятно, будут ли инвестобъекты с такой нагрузкой востребованы компаниями? Если нет, то получится ли решить задачу по развитию российского берега?

На слуху сложности, которые возникли при строительстве промыслового флота на российских верфях. «Между тем пользователь получает квоты только после того, как введет объекты инвестиций в строй. Как быть, если при реализации проектов «рыбоперерабатываюших комплексов» (в том виде, в котором они сейчас предложены в законопроекте: береговые предприятия плюс суда) пойдет задержка по вине верфей в сдаче флота? Не затормозим ли мы развитие берега?» — обратил внимание Максим Козлов.

В ассоциации считают, что привязку судов к береговым объектам нужно убрать. «Нас поддержал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, направив соответствующее обращение в Росрыболовство. Опасения инвесторов необходимо развеять», — подчеркнул руководитель АРСО.

Текст полностью читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: росрыболовство
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