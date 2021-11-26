Юрий Трутнев поручил поработать над акцентами в судостроении

Вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев дал поручения по итогам совещания, на котором рассматривалось продолжение программы квот под инвестиции.

На совещании у вице-премьера — полпреда глава Росрыболовства Илья Шестаков представил предложения ведомства по второму этапу инвестиционных квот на Дальнем Востоке и новым аукционам — контуры будущей программы, которые были переданы на рассмотрение в Минсельхоз.

Это мероприятие оказалось единственным публичным обсуждением предложений Росрыболовства с привлечением практически всех руководителей крупнейших компаний и ассоциаций Дальнего Востока и Северного бассейна: совещание у курирующего рыбную отрасль вице-премьера Виктории Абрамченко было отменено за несколько дней до встречи во Владивостоке, а намеченная на 23 ноября встреча у президента Владимира Путина не состоялась — основные параметры изменений в отрасли были предложены главе государства ранее.

Росрыболовство рекомендует на втором этапе увеличить объемы, выделяемые под строительство береговых заводов. При этом останутся и инвестквоты под флот. Для участников первого раунда власти собираются предусмотреть механизм компенсации объемов для освоения.

На аукционы с инвестиционными обязательствами планируется отправить остатки квот по крабам, а также все 100% объемов по трубачам, гребешкам, серым и черным морским ежам, трепангам.

Предложения Росрыболовства о расширении механизма инвестиционных квот в целом одобрены, говорится в протоколе совещания у Юрия Трутнева. При этом вице-премьер — полпред поручил проработать ряд моментов. Это те вопросы, которые на совещании подняли представители бизнеса, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, ведомствам предстоит подумать над стимулированием постройки мало- и среднетоннажных рыбопромысловых судов на верфях ДФО. На совещании Росрыболовство предложило сконцентрироваться на строительстве в рамках второго этапа крупных береговых комплексов с объемом переработки не менее 80 тыс. тонн сырья в год. Однако представители компаний подняли вопрос об универсальности такого подхода. Ведомствами поручено проработать установление минимальной мощности заводов исходя из климатических условий, ледовой обстановки, сезонности промысла и правил рыболовства на Дальнем Востоке.

Также предложено проработать вопрос предоставления инвестквот в районах, позволяющих доставлять уловы на заводы в срок не больше трех суток.

Одним из ключевых на совещании стал и вопрос, насколько правильно в рамках второго раунда делать акцент на крупных судах. Росрыболовству и Минвостокразвития поручено совместно с региональными властями проанализировать целесообразность строительства на втором этапе программы инвестквот крупнотоннажных судов. Доклад в правительство по этому вопросу ожидается до 20 декабря.

Также Юрий Трутнев поручил ведомствам представить в правительство предложения по установлению предельного допустимого срока использования судов на промысле в исключительной экономзоне. Эту идею, вызывающую неоднозначные оценки в бизнес-сообществе, должны изучить Минпромторг, Минэкономразвития, Минвостокразвития и Росрыболовство.

На совещании выступали не только рыбопромышленники, но и представителей верфей. Так, судостроители подняли проблему доков. Минпромторгу и Минвостокразвития поручено представить в правительство предложения по господдержке строительства доковых комплексов в ДФО. Срок — до 1 февраля.

Эти же ведомства совместно с Минфином должны внести в правительство предложения по совершенствованию субсидирования строительства краболовов на Дальнем Востоке. Поручено проработать вопрос дополнительной компенсации затрат в связи с удорожанием материалов и комплектующих.

Федеральные ведомства, власти Приморского края и инвесторы должны представить проект дорожной карты по развитию промыслового судостроения на Находкинском судоремонтном заводе.

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