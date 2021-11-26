Новости
Вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ на совещании по вопросам инвестквот. Фото пресс-службы полпредства

Юрий Трутнев поручил поработать над акцентами в судостроении

Вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев дал поручения по итогам совещания, на котором рассматривалось продолжение программы квот под инвестиции.

На совещании у вице-премьера — полпреда глава Росрыболовства Илья Шестаков представил предложения ведомства по второму этапу инвестиционных квот на Дальнем Востоке и новым аукционам — контуры будущей программы, которые были переданы на рассмотрение в Минсельхоз.

Это мероприятие оказалось единственным публичным обсуждением предложений Росрыболовства с привлечением практически всех руководителей крупнейших компаний и ассоциаций Дальнего Востока и Северного бассейна: совещание у курирующего рыбную отрасль вице-премьера Виктории Абрамченко было отменено за несколько дней до встречи во Владивостоке, а намеченная на 23 ноября встреча у президента Владимира Путина не состоялась — основные параметры изменений в отрасли были предложены главе государства ранее.

Росрыболовство рекомендует на втором этапе увеличить объемы, выделяемые под строительство береговых заводов. При этом останутся и инвестквоты под флот. Для участников первого раунда власти собираются предусмотреть механизм компенсации объемов для освоения.

На аукционы с инвестиционными обязательствами планируется отправить остатки квот по крабам, а также все 100% объемов по трубачам, гребешкам, серым и черным морским ежам, трепангам.

Предложения Росрыболовства о расширении механизма инвестиционных квот в целом одобрены, говорится в протоколе совещания у Юрия Трутнева. При этом вице-премьер — полпред поручил проработать ряд моментов. Это те вопросы, которые на совещании подняли представители бизнеса, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, ведомствам предстоит подумать над стимулированием постройки мало- и среднетоннажных рыбопромысловых судов на верфях ДФО. На совещании Росрыболовство предложило сконцентрироваться на строительстве в рамках второго этапа крупных береговых комплексов с объемом переработки не менее 80 тыс. тонн сырья в год. Однако представители компаний подняли вопрос об универсальности такого подхода. Ведомствами поручено проработать установление минимальной мощности заводов исходя из климатических условий, ледовой обстановки, сезонности промысла и правил рыболовства на Дальнем Востоке.

Также предложено проработать вопрос предоставления инвестквот в районах, позволяющих доставлять уловы на заводы в срок не больше трех суток.

Одним из ключевых на совещании стал и вопрос, насколько правильно в рамках второго раунда делать акцент на крупных судах. Росрыболовству и Минвостокразвития поручено совместно с региональными властями проанализировать целесообразность строительства на втором этапе программы инвестквот крупнотоннажных судов. Доклад в правительство по этому вопросу ожидается до 20 декабря.

Также Юрий Трутнев поручил ведомствам представить в правительство предложения по установлению предельного допустимого срока использования судов на промысле в исключительной экономзоне. Эту идею, вызывающую неоднозначные оценки в бизнес-сообществе, должны изучить Минпромторг, Минэкономразвития, Минвостокразвития и Росрыболовство.

На совещании выступали не только рыбопромышленники, но и представителей верфей. Так, судостроители подняли проблему доков. Минпромторгу и Минвостокразвития поручено представить в правительство предложения по господдержке строительства доковых комплексов в ДФО. Срок — до 1 февраля.

Эти же ведомства совместно с Минфином должны внести в правительство предложения по совершенствованию субсидирования строительства краболовов на Дальнем Востоке. Поручено проработать вопрос дополнительной компенсации затрат в связи с удорожанием материалов и комплектующих.

Федеральные ведомства, власти Приморского края и инвесторы должны представить проект дорожной карты по развитию промыслового судостроения на Находкинском судоремонтном заводе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: владивостокдальний востоккрабправительстворосрыболовствосудостроение
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Президент АО «Дальрыба» Юрий МОСКАЛЬЦОВ

Президент АО «Дальрыба»

Юрий МОСКАЛЬЦОВ

России нужно возрождать океанический флот

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО. Фото пресс-службы ведомства

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Регулированию путины не хватает оперативности

Генеральный директор компании «Тефида» Евгений ТКАЧЕНКО

Генеральный директор компании «Тефида»

Евгений ТКАЧЕНКО

Под глубоководного краба мы построим судно по собственному проекту

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

К следующей путине нужно ответить на ряд вопросов

Все интервью

Личное мнение

Менеджер по развитию бизнеса компании Alfa Laval Александр НЕГОИЦА

Менеджер по развитию бизнеса компании Alfa Laval

Александр НЕГОИЦА

Капсулированный жир — для рыбопереработки это не предел

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

К ситуации на Амуре надо подойти без эмоционального накала

Все материалы

Крупным планом

Супертраулер «Георгий Мещеряков» передан заказчику — компании «Океанрыбфлот» — и отправился на Камчатку. Фото предоставлено предприятием

Исторический день

Зеленые технологии от GEA: аммиачная система холодоснабжения для рыбоперерабатывающего комплекса «Русский минтай»

Рыбной отрасли облегчают переход на экологичный холод

Скороморозильное оборудование от «Колд Трейд» в модернизированном цеху Южно-Курильского рыбокомбината

«Колд Трейд»: Наш опыт говорит сам за себя

Многие небольшие рыбопромышленные предприятия являются поселкообразующими

Большой вопрос небольших предприятий

События

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоялись после двухлетнего перерыва. Фото пресс-службы ESG

Форум и выставка в Санкт-Петербурге: яркое возвращение

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.