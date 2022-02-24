«Ветеринарный вопрос» остается без ответа

Предприятия по-прежнему ждут ответа на вопросы по новым правилам ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и морепродуктов, отметили руководители отраслевых ассоциаций на конференции Fishnews Online. Бизнес опасается остановки производств.

С марта предприятиям предстоит руководствоваться новыми правилами ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и продукции из них, предназначенных для переработки и реализации (утверждены приказом Минсельхоза от 24 ноября 2021 г. № 793).

Производителям нужны разъяснения, как обеспечить выполнение правил. Главный вопрос: как будет организовываться ветеринарно-санитарная экспертиза перед отправкой уловов на переработку в труднодоступных и отдаленных районах, притом что проводить процедуру уполномочены только представители госветслужбы. Хотя март уже на подходе, предприятия до сих пор ждут ответа.

Нужно продолжать добиваться разъяснений властей, подчеркнул президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко на онлайн-конференции Fishnews. Осталось меньше недели — затем приказ Министерства сельского хозяйства вступит в силу, напомнил руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Через несколько месяцев на Дальнем Востоке начнется одна из важнейших путин — лососевая. В этом году, по оценкам науки, рыбаки смогут добыть более 260 тыс. тонн, а при позитивном сценарии — более 300 тыс. тонн. На заседании краевого рыбохозяйственного совета председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын поднял проблему новых правил ветсанэкспертизы. Предложение вернуться к обсуждению документа с участием федеральных органов власти и регионов поддержал губернатор Владимир Солодов.

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока направлял обращение по вопросам правил ВСЭ в правительство РФ, поднимал эту тему и на Дальневосточном научно-промысловом совете.

В сфере внимания координационного совета также остаются вопросы распределения квот вылова, государственной экологической экспертизы, борьбы с перевозками браконьерской икры и введения цифровой маркировки рыбных товаров.

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