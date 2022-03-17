Сейчас как никогда важна стабильность закона о рыболовстве, считают в АРПП

В нынешних экономических условиях нужно заморозить вопрос о втором этапе инвестиционных квот и новых аукционах — такое предложение прозвучало на общем собрании Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Осенью Минсельхоз и Росрыболовство представили проект федерального закона о новом раунде распределения квот добычи в инвестиционных целях. Также ведомства сформировали предложения по продаже на торгах оставшихся 50% квот краба, а также всех объемов по другим ценным морепродуктам.

Однако сейчас отрасль уже работает в новых условиях. Рыбодобывающие компании столкнулись с вопросами обеспечения своей деятельности, проведения финансовых операций. Меняются логистические цепочки, неизвестно, чего ожидать на рынках сбыта.

В этих условиях необходимо четкое заявление правительства о том, что рассмотрение вопроса о втором этапе инвестиционных квот и аукционах замораживается, подчеркнул президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов на общем собрании объединения 17 марта.

АРПП уже направила свои предложения по стабилизации законодательства в области рыболовства, сообщил первый вице-президент ассоциации Александр Васьков.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предложены и другие меры по обеспечению работы отрасли — повышению доступности топлива, кредитных ресурсов, исключению ряда рудиментарных требований, выполнение которых приводит к дополнительным временным и финансовым затратам. Это должно помочь бороться с ростом себестоимости продукции.

Напомним, что ранее Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья также призывала не торопиться со стартом второго этапа инвестквот и указывала на риски в результате аукционов по квотам вылова ценных морепродуктов.

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