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Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ на заседании совета по науке. Фото пресс-службы ведомства

Наука определилась с ОДУ на будущий год

Совет по науке при руководителе Росрыболовства согласовал прогноз по общему допустимому улову на 2023 г. Ресурсная база отечественных вод позволяет вести полномасштабный промысел и обеспечить стабильность отрасли, подчеркнул глава ведомства Илья Шестаков.

Прогноз ОДУ представил Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, традиционно 94% лимитов, или 2,893 млн тонн, приходится на Дальний Восток.

В общем допустимом улове Дальневосточного бассейна 62% составляет минтай, объем его вылова на 2023 г. прогнозируют на уровне 1,889 млн тонн. Это на 2% ниже ОДУ текущего года.

Также в группу доминирующих промысловых видов входят сельдь — около 12%, треска — примерно 6%, командорский кальмар — 3,5%. На эти приоритетные виды в общей сложности приходится 2,548 млн тонн, или 83% ресурсной базы ОДУ.

По мнению науки, основная причина небольшого снижения лимитов — вступление в промысел невысоких по урожайности поколений. Это отражает естественные годовые колебания численности популяций.

Отмечено, что в целом на Дальнем Востоке ресурсы морских рыб находятся в удовлетворительном состоянии, что позволяет планировать полномасштабный промысел с высоким уровнем освоения ОДУ.

В Западном бассейне (Балтийское море с заливами) все основные промысловые запасы остаются стабильными. ОДУ прогнозируется в объеме 77,965 тыс. тонн — несколько выше уровня 2022 г.

В Волжско-Каспийском бассейне общедопустимый улов составит 22,01 тыс. тонн. Планируется снижение лимитов добычи сома, щуки, воблы.

«ОДУ пресноводных видов по России в целом предлагается увеличить на 360 тонн до 40,4 тыс. тонн, за счет окуневых, сомовых и сиговых», — обратили внимание в пресс-службе.

Структура общего допустимого улова беспозвоночных на 2023 г. осталась традиционной: основу составляют объемы добычи моллюсков — 53,8%, а также крабов и крабоидов — 33%.

Суммарный ОДУ крабов в российских водах — около 109 тыс. тонн (+4%), лимит креветки в Дальневосточном бассейне снижается на 16% — до 11 тыс. тонн, общедопустимые уловы моллюсков, иглокожих и водорослей остаются практически на прежнем уровне.

На совещании обратили внимание, что новые правила регулирования промысла позволят выровнять динамику запасов северной и гребенчатой креветков в подзоне Приморье.

По итогам совещания совет утвердил прогнозные данные по ОДУ на 2023 г. с учетом одного замечания: общий допустимый улов крабов в Баренцевом море останется на уровне 2022 г., без увеличения. Руководитель Росрыболовства обратил внимание, что все решения надо принимать, базируясь на научных данных, но с учетом экономической и социальной обстановки. Согласованный документ будет размещен для публичного обсуждения.

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НазадМетки: ОДУдальний востоккальмаркрабкреветкаминтайросрыболовство
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