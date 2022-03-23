Новости
Сейчас все усилия надо направить на то, чтобы обеспечить реализацию проектов, уже предусмотренных в рамках первого этапа инвестквот, отметили участники конференции Fihnews Online

Что ждать по квотам

Минэкономразвития обнаружило предпосылки для избыточных барьеров бизнесу в законопроекте о втором этапе инвестквот и аукционов. В нынешних условиях нужно особенно серьезно подумать, стоит ли торопиться с продолжением программы, отметили участники конференции Fishnews.

Представители отраслевых ассоциаций прокомментировали заключение, подготовленное Минэкономразвития по итогам оценки регулирующего воздействия законопроекта о втором этапе инвестквот и новых аукционах.

Сейчас все усилия надо направить на то, чтобы обеспечить реализацию проектов, уже предусмотренных в рамках первого этапа квот под инвестиции, отметили участники конференции Fihnews Online. При сломе логистических цепочек и изменении экономических связей это непростая задача.

Строительство многих судов по первому этапу еще не начато, обратил внимание на один из аргументов в заключении Минэкономики президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

По его мнению, в материалах министерства четко описаны риски и вопросы, которые возникают в связи с внесением в законодательство предложенных изменений. «Их эффективность не просчитана, малый и средний бизнес «проседает», — отметил руководитель АПРОХК.

Законопроект предусматривал продажу на аукционах всех 100% квот добычи ценных объектов промысла — водных беспозвоночных, перечень которых должно было, по замыслу разработчиков, определить правительство. В Минэкономразвития указали на риски, которые создает такая продажа с учетом того, что в этой сфере задействованы предприятия малого и среднего бизнеса, напомнил Сергей Рябченко. По его мнению, в нынешних экономических условиях вопрос о последствиях лишения ресурса стоит особенно остро.

Президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков также считает, что сейчас резкие реформы в отрасли могут привести в перспективе к негативному эффекту.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья обсуждала ключевую повестку на ближайшую перспективу на недавнем общем собрании и также было отмечено, что введение второго этапа инвестквот и новые аукционы пока стоит заморозить, рассказал президент АРПП Георгий Мартынов.

Сейчас очень много неопределенности, поддержал коллег советник президента ВАРПЭ Лев Бочаров. Необходимо завершить реализацию первого этапа программы, проанализировать результаты и только потом принимать решения, предложил он.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: варпэкрабправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Авторитет отрасли зависит от цены на прилавке

Руководитель Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области Кирилл ПРОСКУРЯКОВ

Руководитель Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области

Кирилл ПРОСКУРЯКОВ

Переход ЛРЗ на товарную аквакультуру вошел в колею

Директор Института Мирового океана ДВФУ Кирилл ВИННИКОВ

Директор Института Мирового океана ДВФУ

Кирилл ВИННИКОВ

Дальневосточный карбоновый полигон и марифермы

Начальник управления по организации и контролю за выполнением компенсационных мероприятий Главрыбвода Олег КАРПОВ

Начальник управления по организации компенсационных мероприятий Главрыбвода

Олег КАРПОВ

Заводы готовы к повышенному спросу на молодь

Все интервью

Личное мнение

Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России Татьяна ШУВАЛОВА. Фото предоставлено пресс-службой организации

Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России

Татьяна ШУВАЛОВА

Повышение такс — лишь один из инструментов сохранения «краснокнижных» рыб

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК) Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Сельдевую «прибрежку» в Охотском районе надо спасать

Все материалы

Крупным планом

Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia — главное отраслевое событие в России

Seafood Expo Russia: подход к организации выставки остается прежним

Для рыбной промышленности готовятся изменения, которые вызывают всё большую обеспокоенность у производителей. Фото предоставлено Дальневосточным экспедиционным отрядом аварийно-спасательных работ Росрыболовства

Отрасль многочисленных экспериментов

Устройство для моментального автоматического съема ловушки при подъеме хребтины

Уникальные решения на каждый день

На Камчатку пришел новый супертраулер «Океанрыбфлота» «Георгий Мещеряков»

«Георгий Мещеряков»: будущее, которое уже наступило

События

Лучших из лучших определила «Лига чемпионов»: в ней сражаются победители прошлых лет

«Сахалинский лед» блеснул призами

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.