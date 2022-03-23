Что ждать по квотам

Минэкономразвития обнаружило предпосылки для избыточных барьеров бизнесу в законопроекте о втором этапе инвестквот и аукционов. В нынешних условиях нужно особенно серьезно подумать, стоит ли торопиться с продолжением программы, отметили участники конференции Fishnews.

Представители отраслевых ассоциаций прокомментировали заключение, подготовленное Минэкономразвития по итогам оценки регулирующего воздействия законопроекта о втором этапе инвестквот и новых аукционах.

Сейчас все усилия надо направить на то, чтобы обеспечить реализацию проектов, уже предусмотренных в рамках первого этапа квот под инвестиции, отметили участники конференции Fihnews Online. При сломе логистических цепочек и изменении экономических связей это непростая задача.

Строительство многих судов по первому этапу еще не начато, обратил внимание на один из аргументов в заключении Минэкономики президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

По его мнению, в материалах министерства четко описаны риски и вопросы, которые возникают в связи с внесением в законодательство предложенных изменений. «Их эффективность не просчитана, малый и средний бизнес «проседает», — отметил руководитель АПРОХК.

Законопроект предусматривал продажу на аукционах всех 100% квот добычи ценных объектов промысла — водных беспозвоночных, перечень которых должно было, по замыслу разработчиков, определить правительство. В Минэкономразвития указали на риски, которые создает такая продажа с учетом того, что в этой сфере задействованы предприятия малого и среднего бизнеса, напомнил Сергей Рябченко. По его мнению, в нынешних экономических условиях вопрос о последствиях лишения ресурса стоит особенно остро.

Президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков также считает, что сейчас резкие реформы в отрасли могут привести в перспективе к негативному эффекту.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья обсуждала ключевую повестку на ближайшую перспективу на недавнем общем собрании и также было отмечено, что введение второго этапа инвестквот и новые аукционы пока стоит заморозить, рассказал президент АРПП Георгий Мартынов.

Сейчас очень много неопределенности, поддержал коллег советник президента ВАРПЭ Лев Бочаров. Необходимо завершить реализацию первого этапа программы, проанализировать результаты и только потом принимать решения, предложил он.

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