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Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia — главное отраслевое событие в России

Seafood Expo Russia: подход к организации выставки остается прежним

Вслед за пандемией коронавируса развитию отрасли стала препятствовать сложная обстановка в мире. Новые вызовы и пути решения обсудят на Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге в сентябре.

Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia — главное отраслевое событие в России. Оператор форума и выставки Expo Solutions Group ведет постоянную работу с различными представителями индустрии: организует встречи экспонентов с потенциальными клиентами, рассказывает о различных форматах участия, проводит презентации и консультации в регионах.

«В сложившихся условиях для развития отрасли и экономики в целом стоит сосредоточиться на активном развитии внутреннего рынка, наращивании сотрудничества со странами СНГ, закреплении позиций на рынках стран Азии и Африки и поиске новых перспективных направлений для экспорта, — рассказали Fishnews в пресс-службе ESG. — Кроме того, необходимо сохранить наработанные компетенции судостроения, продолжить обновление рыбопромыслового флота и предприятий глубокой переработки. Успешное решение этих задач возможно только совместными силами всех участников индустрии».

В Seafood Expo Russia 2021 участвовало много логистических предприятий и их объединений. Одной из важных новинок прошедшей выставки стал представленный Уралвагонзаводом прототип отечественного рефрижераторного вагона. «Производство такой техники может значительно ускорить развитие внутренней логистики. Кроме того, полезно будет вернуться к вопросу о поддержке перевозки рыбы и морепродуктов с Дальнего Востока в центральную часть России», — отметили в Expo Solutions Group.

Другим перспективным направлением для развития отрасли остается HoReCa. Для активного продвижения блюд из российской рыбы и морепродуктов в ресторанах и формирования новых вкусов потребителей ESG начала взаимодействовать с Chefs Team Russia –– профессиональным сообществом шеф-поваров России. Планируется разработать интересные рецепты блюд из отечественных рыб, которые по вкусу не уступают популярным сегодня сибасу, дорадо и тунцу.

Для стимулирования сбыта и лучшего взаимодействия рыбопромышленников и трейдеров с торговыми сетями в рамках Seafood Expo Russia организован «Ритейл Центр» — единственная в России отраслевая площадка для проведения прямых переговоров.

В рамках предстоящего мероприятия, помимо прочего, планируется при поддержке ВНИРО впервые провести профильное мероприятие, посвященное тепловому консервированию рыбной пищевой продукции. «Помимо важного значения для продовольственной безопасности, консервированная продукция обладает значительным экспортным потенциалом. При этом такая встреча позволит производителям выработать системный подход к обеспечению качества и вкуса консервов из рыбы и морепродуктов», — обратили внимание в ESG.

Также компания-оператор подчеркнула необходимость развития рыбоводства и марикультуры. Важно решить задачи по обеспечению аквакультурных хозяйств высококачественными ветеринарными препаратами и кормами, посадочным материалом, специализированным оборудованием и другими необходимыми для разведения и выращивания рыбы средствами.

«Внутренний рынок не единственное перспективное направление, которое целесообразно развивать в сегодняшних условиях. Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, уже нарушили существовавшие цепочки транспортировки рыбы и морепродуктов из России в ряд стран, и сегодня мировая тенденция такова, что доставка привычным путем в ближайшее время будет затруднена. Важно использовать этот период для закрепления позиций российских рыбопромышленных компаний на существующих рынках и для поиска новых. Работа Expo Solutions Group в этом направлении в настоящее время сосредоточена на странах Азии и Африки, но не ограничивается ими», — отметили в ESG.

Несмотря на внешние обстоятельства, подход к организации Seafood Expo Russia остается прежним: оператор мероприятия стремится обеспечить клиентам условия для наиболее эффективного участия, заботится о каждой категории экспонентов и вместе с отраслью работает для ее развития.

Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки.

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