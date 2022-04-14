Росрыболовство рассказало об импорте кормов и малька

Федеральное агентство по рыболовству совместно с предприятиями оперативно решает задачи по завозу рыбных кормов и рыбопосадочных материалов из-за рубежа, заявили в ведомстве.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков принял участие в правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Он подчеркнул важность производства отечественных кормов и разработки собственных генетических линий одомашненных форм и пород рыб. «В этой области уже имеются российские инвесторы», — заявил глава ведомства.

Сейчас федеральному агентству совместно с предприятиями удается оперативно решать задачи по завозу рыбных кормов и рыбопосадочных материалов из других стран, сообщает ФАР в своем телеграм-канале. Подчеркивается, что не все европейские государства прекратили поставки в Россию.

«Выращивание товарной рыбы и морепродуктов за последние 10 лет выросло более чем вдвое. В 2021 году объем производства продукции товарной аквакультуры составил более 356 тыс. тонн, что на 8,5% выше уровня предыдущего года, — рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. — Вместе с тем российские предприятия зависимы от импортных поставок комбикормов и рыбопосадочного материала».

Илья Шестаков отметил, что производство отечественных кормов и разработка собственных генетических линий одомашненных форм и пород рыб требуют господдержки в виде компенсации прямых затрат.

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