Вахта спасения

С 21 апреля 1962 г. ведет отсчет история Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ. Его суда неизменно несут вахту спасения в районах промысла бок о бок с рыбаками на протяжении уже 60 лет.

В послужном списке дальневосточного отряда немало примеров классического героизма, связанных с тушением пожаров на судах (причем не только рыбацких) в море и порту, снятием с мели, спасением людей с терпящих бедствие судов. Архивы хранят воспоминания о суровых испытаниях, которыми стали снятие с камней плавзавода «Александр Косарев» и заделка на плаву особо крупных пробоин ПЗ «Иероним Уборевич», РТМС «Новокачалинск»; работы по подъему (спрямлению) плавбазы «Александр Обухов», перевернувшейся в бухте Золотой Рог. Много раз спасателям-дальневосточникам приходилось рисковать жизнью в тяжелых условиях, постоянном напряжении, при высоких температурах на тушении крупных пожаров, таких как на корейском траулере Gran Estrella, танкере «Амбарчик» с грузом бензина, на плавзаводах и крупнотоннажных судах.

Примеры успешных спасательных операций есть и в наши дни. В общей сложности за период с 2001 по 2021 гг. дальневосточные спасатели провели почти 600 аварийно-спасательных операций на судах. Но в целом статистика за последние 20 лет заметно улучшилась (14 операций в 2021 г. против 87 в 2001-м) и держится на стабильно низком уровне.

Вот и нынешнюю охотоморскую минтаевую путину в ЭО АСР по результатам называют «скромной» — всего две размотки. Зато по своему характеру, как и для рыбаков, она была достаточно напряженной. Как оказалось, спасателям, как и рыбакам, отсутствие ледяного поля создает серьезные сложности.

Дело в том, что лед необходим водолазам как укрытие. Иначе в плохую погоду судно-спасатель качает так, что водолазу невозможно сохранять стабильное положение под водой. Буксировка аварийных судов также требует определенных погодных условий. Но и простое следование спасателя в район аварии или бедствия для оказания помощи в шторм занимает достаточно много времени: при средней скорости в 10 узлов он не способен преодолеть расстояние в сотню миль быстрее чем за 10 часов…

В 2020 г. волны и сильный ветер не позволяли спасателям попасть на горевший в Охотском море траулер «Энигма Астралис». ЛСС «Сибирский» смог прибыть на место вечером того же дня, но из-за плохой погоды и раскаленной палубы высадиться на борт так и не получилось. Пришлось почти неделю дежурить возле оставленного экипажем рыбака, который дрейфовал с тралом за бортом, и предпринимать попытки тушения. К сожалению, судно спасти так и не удалось.

В этом году на минтаевой путине погода серьезно осложняла даже привычные операции. Так, размотка винтов от орудий лова на одном из траулеров растянулась более чем на 20 дней. Качало каждый день, зафиксироваться в ледовом поле не было возможности. Да и сама намотка оказалась не из простых: сеть, стальные тросы, цепи — все это мощный двигатель накручивал и прессовал до тех пор, пока не сработала защита. Просто так подобраться и срезать за один раз такое невозможно.

На работе водолазов-спасателей за последние годы заметно отразился и активный переход рыбаков на современные тралы. Если раньше промысловики повсеместно использовали сети из капроновой нити, которая легко рвется и поэтому ее можно было снять с винта за день-два, то современные материалы по прочности напоминают скорее сталь. Традиционные ножи-сабли, которыми были «вооружены» водолазы, уже не справлялись, а плазменную резку использовать слишком опасно.

Современные реалии отражаются и на качестве подготовки экипажей судов (это относится как к рыбопромысловому, так и транспортному флоту), отмечают в отряде. Как рассказал Fishnews начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир Бардык, после гибели в 2020 году в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега» и затопления в феврале 2022 года в приморском порту Зарубино краболова «Акванавт» эксперты ДВ ЭО АСР уделяют особое внимание не только техническому состоянию судов, но и подготовке экипажей, отработке тревог. Однако даже тренажерные центры, по его словам, сегодня в первую очередь учат людей, как быстро покинуть судно, а навыки борьбы с пожаром или водой стали факультативными — на усмотрение судовладельца.

«Мое мнение: экипажу очень важно уметь бороться за свой пароход, если что-то произошло на борту. Но, к сожалению, мы видим, что основной упор сейчас делается на обучении людей тому, как быстро покинуть судно. Безусловно, человек не должен гибнуть вместе с пароходом, — подчеркивает Владимир Бардык, — но нужно учитывать и то, в каких условиях работают наши экипажи. Те навыки и спасательное снаряжение, которые помогут продержаться людям на воде в средних широтах, малоэффективны в условиях северных морей. При температуре воды 0… +2 градуса, среди льда и при сильном ветре, когда самая скорая помощь подоспеет спустя 4-5 часов, сложно выжить даже на спасательном плоту».

Фотографии предоставлены Дальневосточным ЭО АСР.



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