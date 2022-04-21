Вахта спасения

Труд рыбаков в экспедициях требует мужества и отваги. Но даже этим людям порой нужна помощь, от которой зависит не просто результат работы судна, но прежде всего жизнь экипажа. Неизменно такую вахту спасения бок о бок с рыбаками несут суда Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ. Вахту длиной в 60 лет.

История Дальневосточного ЭО АСР ведет отсчет с 21 апреля 1962 года. В этот день по распоряжению Главного управления рыбного хозяйства при Госплане СССР разрозненные спасательные суда Дальневосточного бассейна, а точнее шесть спасателей, один СТР и один буксир, были объединены в Экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ рыбопромыслового флота СССР и переданы на баланс Управления «Приморрыбфлот».

За следующие полвека дальневосточные морские спасатели прошли через множество административных реформ, меняя курирующие структуры, но никогда не теряли привязки к отрасли. Хотя это едва не произошло уже в наши дни: вопрос о передаче аварийно-спасательного флота в ведение Минтранса обострился в 2016-2017 годы. Но, как отмечают в руководстве Дальневосточного ЭО АСР, избежать большой потери для отрасли удалось во многом благодаря активной позиции Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства и личной настойчивости ее председателя — Владимира Нагорного.

Новая глава для Дальневосточного отряда началась в августе 2013 года, когда он был выведен из состава Приморрыбвода и получил статус федерального государственного бюджетного учреждения. Однако цели организации остались прежними — спасение жизней рыбаков в море.

С момента создания ЭО АСР, помимо несения вахты в районах промысла, среди основных задач было и обучение профессиональных водолазов — их руками и выполнялись операции по устранению ледовых повреждений, размотке винтов от орудий лова, осуществлялся подводный ремонт рыбацкого флота, устранялись течи и т.д. Позже с поступлением новых спасательных судов была создана водолазная школа на п/х «Капитан Смирнов», а затем и на п/х «Каменец-Подольск».

В послужном списке дальневосточного отряда немало примеров классического героизма, связанных с тушением пожаров на судах (причем не только рыбацких) в море и порту, снятием с мели, спасением людей с терпящих бедствие судов. Многочисленным операциям особой сложности, проведенным в разные годы, можно посвятить отдельную главу в истории ЭО АСР.

Архивы хранят воспоминания о суровых испытаниях, которыми стали снятие с камней плавзавода «Александр Косарев» и заделка на плаву особо крупных пробоин ПЗ «Иероним Уборевич», РТМС «Новокачалинск»; работы по подъему (спрямлению) плавбазы «Александр Обухов», перевернувшейся в бухте Золотой Рог. Много раз спасателям-дальневосточникам приходилось рисковать жизнью в тяжелых условиях, постоянном напряжении, при высоких температурах на тушении крупных пожаров, таких как на корейском траулере Gran Estrella, танкере «Амбарчик» с грузом бензина, на плавзаводах и крупнотоннажных судах.

Примеры успешных спасательных операций есть и в наши дни. В общей сложности за период с 2001 по 2021 годы дальневосточные спасатели провели почти 600 аварийно-спасательных операций на судах. Но в целом статистика за последние 20 лет заметно улучшилась (14 операций в 2021 году против 87 в 2001-м) и держится на стабильно низком уровне.

О пользе льда

Вот и нынешнюю охотоморскую минтаевую путину в ЭО АСР по результатам называют «скромной» — всего две размотки. Зато по своему характеру, как и для рыбаков, она была достаточно напряженной. Промысловики, описывая условия работы этой зимой, отмечали сложности из-за малого количества льда: сильное волнение, разряженные косяки рыбы. Как оказалось, спасателям отсутствие ледяного поля также создает серьезные сложности.

Дело в том, что лед необходим водолазам как укрытие. Иначе в плохую погоду судно-спасатель качает так, что водолазу невозможно сохранять стабильное положение под водой. Причем работы в зависимости от сложности операции могут потребовать ежедневных погружений на 5-6 часов и дольше. Поэтому приходится искать укрытие в поле льда, где более спокойная вода, загонять туда пострадавшее судно и только тогда начинать погружение.

Буксировка аварийных судов также требует определенных погодных условий. Но и простое следование спасателя в район аварии или бедствия для оказания помощи в шторм занимает достаточно много времени: при средней скорости в 10 узлов он не способен преодолеть расстояние в сотню миль быстрее чем за 10 часов…

В 2020 году волны и сильный ветер не позволяли спасателям попасть на горевший в Охотском море траулер «Энигма Астралис». ЛСС «Сибирский» смог прибыть на место вечером того же дня, но из-за плохой погоды и раскаленной палубы высадиться на борт так и не получилось. Пришлось почти неделю дежурить возле оставленного экипажем рыбака, который дрейфовал с тралом за бортом, и предпринимать попытки тушения. К сожалению, судно спасти так и не удалось.

В этом году на минтаевой путине погода серьезно осложняла даже привычные операции. Так, размотка винтов от орудий лова на одном из траулеров растянулась более чем на 20 дней. Качало каждый день, зафиксироваться в ледовом поле не было возможности: судно дрейфовало и водолаза выносило из-под винта — работать было невозможно, рассказали в отряде. Да и сама намотка оказалась не из простых: сеть, стальные тросы, цепи — всё это мощный двигатель накручивал и прессовал до тех пор, пока не сработала защита. Просто так подобраться и срезать за один раз такое невозможно.

Сложности перемен

На работе водолазов-спасателей за последние годы заметно отразился и активный переход рыбаков на современные тралы. Если раньше промысловики повсеместно использовали сети из капроновой нити, которая легко рвется и поэтому ее можно было снять с винта за день-два, то современные материалы по прочности напоминают скорее сталь. Традиционные ножи-сабли, которыми были «вооружены» водолазы, уже не справлялись, а плазменную резку под водой, к тому же в неспокойном море, использовать слишком опасно — повреждение винта или вала чревато гораздо более серьезными последствиями для судна.

В итоге спасатели переняли опыт рыбаков — ножи типа серрейтор (с волнообразной заточкой лезвия), которые для траловой команды специально закупаются в Норвегии или Германии для работы с современными сетями. Дальневосточники взяли на вооружение и японские ножи для резки мороженой рыбы — они похожи на специальные европейские, но лезвие толще, прочнее, да и длина больше подходит для работы в тяжелой «трёхболтовке». Кроме того, отряд закупил для работы с современными тралами турбинки для подводной резки — это должно помочь ускорить устранение сложных намоток.

Отчасти, полагают в отряде, меньше происшествий на промысле в последние годы стало и из-за того, что о некоторых случаях рыбаки предпочитают не сообщать, если проблему удается решить собственными силами. На промысловых судах иногда есть даже свои аквалангисты, но это, по словам спасателей-профессионалов, опасная тенденция: работа зимой в открытом море, без соответствующей экипировки и тем более навыков и знаний, которые накапливаются ЭО АСР десятками лет, опасна для жизни.

Дело в том, что сегодня в структуре Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ уже нет специализированных водолазных школ. Во Владивостоке существует несколько организаций с достаточным опытом подготовки водолазов, но с учетом популярности, которую в Приморском крае и других регионах Дальнего Востока набирает направление дайвинга, большинство аквалангистов так и остается на уровне любителей.

Современные реалии отражаются и на качестве подготовки экипажей судов (это относится как к рыбопромысловому, так и транспортному флоту). Нередко приходится слышать мнение о том, что вопросам безопасности на море сегодня уделяется недостаточно внимания. Произошло это по ряду причин, в первую очередь на фоне реорганизаций в структурах государственного управления. К примеру, в советские времена в составе Минрыбхоза существовала Главная государственная инспекция безопасности мореплавания и портового надзора флота рыбной промышленности, которая имела филиалы по всем регионам и штат инспекторов. Позже ответственность за безопасность в море нес непосредственно капитан рыбного порта, действовали и строгие нормативные акты в этой области.

Сегодня же «регуляторная гильотина» отменила требования многих документов, в том числе в области охраны труда и безопасности мореплавания. Надзор в этой части за судами рыбопромыслового флота в районах промысла стал одной из обязанностей территориальных управлений Росрыболовства. А освидетельствование на соответствие Международному кодексу по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения осуществляют эксперты по МКУБ «Дальневосточного ЭО АСР».

Как рассказал Fishnews начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир Бардык, после гибели в 2020 году в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега» и затопления в феврале 2022 года в приморском порту Зарубино краболова «Акванавт» эксперты ДВ ЭО АСР уделяют особое внимание не только техническому состоянию судов, но и подготовке экипажей, отработке тревог. Однако даже тренажерные центры, по его словам, сегодня в первую очередь учат людей, как быстро покинуть судно, а навыки борьбы с пожаром или водой стали факультативными — на усмотрение судовладельца.

«Мое мнение: экипажу очень важно уметь бороться за свой пароход, если что-то произошло на борту. Но, к сожалению, мы видим, что основной упор сейчас делается на обучении людей тому, как быстро покинуть судно. Безусловно, человек не должен гибнуть вместе с пароходом, — подчеркивает Владимир Бардык, — но нужно учитывать и то, в каких условиях работают наши экипажи. Те навыки и спасательное снаряжение, которые помогут продержаться людям на воде в средних широтах, малоэффективны в условиях северных морей. При температуре воды 0… +2 градуса, среди льда и при сильном ветре, когда самая скорая помощь подоспеет спустя 4-5 часов, сложно выжить даже на спасательном плоту».

В ожидании пополнения

В этом году Дальневосточный ЭО АСР работает на путинах двумя из четырех своих судов-спасателей: впервые за последние пять лет вахту в Охотском море спасатель «Справедливый» нёс в одиночку, с окончанием минтаевой путины он проследовал за рыбаками в районы промысла сельди; ЛСС «Суворовец» в настоящее время готовится к летнему рейсу. Еще два спасательных судна — «Сибирский» и «Преданный» — выведены в отстой для ремонта и предъявления Регистру.

В общей сложности на рыбохозяйственных бассейнах в России работают девять судов-спасателей (пять из них — в распоряжении Северного ЭО АСР). Отряды максимально ответственно подходят к вопросам эксплуатации и поддержания технического состояния своего флота, по мере возможности стараются обновлять средства связи и прочее необходимое оборудование, улучшать условия быта для экипажей, но всё-таки это «бойцы» старой гвардии, срок эксплуатации которых превышает 40 лет.

Поэтому обновление спасательного флота — вопрос давно перезревший. Однако надежда на его решение появилась и в прошлом году даже обрела вполне четкие очертания. Росрыболовство определилось с планами по строительству дополнительно восьми судов-спасателей для обеспечения безопасности — по четыре на Северном и Дальневосточном бассейне. Был выбран отечественный проект MPSV12. Учитывались прежде всего такие критерии, как автономность, экономичность, функциональность, решение экспедиционных задач на промысле, возможность обеспечения медицинским обслуживанием.

По оценкам Росрыболовства, необходимо шесть буксиров-спасателей типа MPSV12 и еще два судна проекта MPSV06 с более мощной главной силовой установкой для работы в тяжелых ледовых условиях на Дальнем Востоке.

Предварительно были обозначены и сроки строительства. «В Объединенной судостроительной корпорации подтвердили, что верфи способны поэтапно реализовать проекты с постепенным вводом в эксплуатацию — к 2027 году. Приступить к строительству при условии выделения финансирования верфи готовы уже в конце 2022 — начале 2023 годов», — сообщили в Росрыболовстве.

Насколько сильно отодвинет эти сроки текущая ситуация, сложно предположить, но в отряде уверены в перспективе обновления флота и уже сейчас поднимают вопрос о важности подготовки специалистов для работы на современных судах.

«Думаю, будем заключать соглашения с отраслевыми вузами на подготовку экипажей и повышение квалификации действующих специалистов. Понятно, что труд профессионалов такого уровня потребует соответствующей оплаты. Мы и сегодня прикладываем все усилия, чтобы повышать конкурентоспособность рабочих мест в отряде в сравнении с коммерческими структурами — зарплаты уже удалось повысить на 20%, но пока, я считаю, останавливаться на достигнутом слишком рано», — рассказал начальник ДВ ЭО АСР.

Еще больше внимания потребуют вопросы с оперативным обеспечением спасательного флота топливом, взаимодействием с портовыми структурами (в плане стоянки и обслуживания спасательных судов), снабжением флота. Все это актуальная повестка, которую аварийно-экспедиционный отряд прорабатывает сегодня с Росрыболовством и другими ответственными структурами.

Привычный подвиг

И все же главной ценностью и гордостью спасательного отряда, как и 60 лет назад, остаются люди. «Тяжело в спасателях первые 17 лет… — сильно качает», — шутят капитаны. Но, говоря уже всерьез, соглашаются, что работа действительно очень сложная, зачастую она требует от человека не просто выходить из зоны комфорта, но преодолевать себя и перестраивать характер. Не каждый выдерживает такой ритм, многие уходят, но те, кто остается в отряде, погружаются в эту профессию всерьез и надолго.

«Спасателем, наверно, действительно надо родиться, эта профессия должна нравиться, увлекать. Многие в отряде всю жизнь. Например, наш знаменитый водолаз Степан Ярославович Патер (в спасателях с 1975 года), который в свои 70 работает наравне с коллегами. Есть и не менее именитые капитаны. Борис Васильевич Иванов, к примеру, в отряде с самого основания — с 1962 года, ему уже 85 лет, но он по-прежнему входит в костяк нашей команды. Без опыта и советов таких людей нам не обойтись», — отмечает Владимир Бардык.

Нельзя не вспомнить о проработавших долгие годы в спасательном отряде капитанах — это Иван Павлович Лаптев, Владимир Андреевич Чудин, Григорий Адамович Мельник; о длительное время возглавлявшем службу технической эксплуатации флота Юрии Павловиче Морозе. И, конечно, об опытнейших водолазах и старших механиках ЭО АСР — это Виктор Павлович Шекунов, Игорь Алексеевич Бирюков, Сергей Тимофеевич Стельмахов, Александр Николаевич Бурдов, Александр Николаевич Смирнов и Леонид Адамович Тузинский.

Незаменимая опора в рейсе — работницы обслуживающего персонала. Женщин среди спасателей в отряде пока еще не бывало, но повара, буфетчицы, уборщицы на судах — не менее почетная профессия. Стоит только представить, когда спасатель, как неваляшка, перекатывается с волны на волну, а повару надо приготовить и раздать горячий обед. «Так что женщины у нас на судах — тоже настоящие героини!» — отмечает Владимир Бардык.

С 1973 года трудится в ЭО АСР Анатолий Владимирович Цыганков: в отряд он попал по распределению после мореходки, а спустя 30 лет уже возглавлял организацию. Сегодня Анатолий Владимирович заместитель начальника Дальневосточного ЭО АСР — руководитель контрактной службы. «Возникали ли за эти годы сомнения, что выбрал именно свое направление? Если бы сомневался, давно бы поменял сферу деятельности, — без раздумий отвечает Анатолий Цыганков. — Это интересная работа, она меня закалила. Рыбакам это знакомо: многие так же вышли один раз на рыбалку — и рыбачат потом до глубокой пенсии».

К сожалению, как и в рыбной отрасли, проблема с новыми кадрами стоит остро для спасателей. Не хватает не только водолазов, но и сварщиков, токарей, судоводителей. «В свое время престиж морской профессии упал, а восстановить утраченные позиции очень сложно, — продолжает Анатолий Владимирович. — Мало кто из молодых людей готов идти в море, испытывать судьбу, когда на берегу можно заработать гораздо более легкие деньги. Да и условия дома совсем другие, чем на судне. Люди стали прагматичные, романтика кончилась».

Вот и приходится искать «романтиков» буквально по всей стране — подтягивать в Дальневосточный отряд специалистов, от водолазов до судоводителей, из западных регионов.

«Поэтому самое главное, что хотелось бы пожелать сегодня отряду, это развитие: будут новые суда, оборудование, техника — надежная база, будут и люди, которые уж точно не поведут. Специалисты у нас грамотные, люди хорошие, поэтому всегда с готовностью примем в команду, обучим любого — было бы желание у человека», — отмечает Анатолий Цыганков.

Морской спасатель — профессия действительно уникальная, как и люди, которые посвящают ей жизнь, уверен Владимир Бардык.

«Как ни удивительно, но, несмотря на то что каждая операция наших экипажей является настоящим подвигом, достойным медалей, в Дальневосточном отряде всегда довольно спокойно относились к своей работе — для спасателей это будни. К сожалению, недостаток внимания к морской спасательной службе в России сдерживает ее развитие. Но с появлением современного рыбацкого флота потребность в спасателях не пропадет, а наоборот увеличится, — обращает внимание начальник Дальневосточного ЭО АСР. — Поэтому, помимо здоровья и мира в семьях, хочется пожелать коллективу нашего отряда, чтобы тяжелый труд оставался для каждого еще и любимым делом. И чтобы это дело приносило удовлетворение и достойное вознаграждение, сообразное вложенным силам и важности для окружающих».

Фотографии предоставлены Дальневосточным ЭО АСР.



Наталья СЫЧЁВА, газета «Fishnews Дайджест»

Апрель 2022 г.