КРДВ: Программа инвестиционных квот должна быть реализована вопреки вызовам времени

Важно обеспечить реализацию инвестиционных проектов, за которые взялся бизнес, отметил заместитель генерального директора по развитию рыбохозяйственного комплекса Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Новиков.

Президент Владимир Путин поручил правительству РФ отразить в отраслевой стратегии «исчерпывающие меры государственной поддержки агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов».

Одна из важных задач в этой сфере — завершить строительство судов, которое ведется в рамках программы квот под инвестиции, отмечают в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Всего в рамках первого этапа реализации механизма заключено более 100 контрактов на строительство рыбопромысловых судов и судов-краболовов в инвестиционных целях с российскими судостроительными предприятиями.

Строить рыбопромысловый флот предстоит в иных реалиях, чем предполагалось ранее. «Вместе с тем инвесторы, разместившие заказы на строительство судов рыбопромыслового флота, не должны остаться один на один с возникающими сложностями, как и судостроительные предприятия, выполняющие заказы», — подчеркнул заместитель генерального директора по развитию рыбохозяйственного комплекса КРДВ Иван Новиков.

По его мнению, при выработке мер развития необходимо обратить внимание на вопросы локализации производства судовых узлов и компонентов, выпуска рыбоперерабатывающего оборудования. Важная точка приложения сил — компенсация роста стоимости строительства судов.

В поручениях нашли отражение и вопросы судоремонта. «Заложен прочный фундамент в развитие судоремонта в части обнуления ставки НДС, этот шаг в текущей обстановке жизненно необходим для компаний и отрасли в целом», — считает Иван Новиков.

Собеседник Fishnews напомнил, что для развития предприятий уже предусмотрены преференциальные режимы — территории опережающего развития и свободный порт Владивосток.

«В настоящее время большинство судостроительных и судоремонтных предприятий Дальнего Востока являются резидентами преференциальных режимов, среди них и основные предприятия имеющие возможность строительства рыбопромысловых судов и судов-краболовов, в том числе уже осуществляющих строительство 14 судов-краболовов стоимостью свыше 26 млрд рублей», — привел данные Иван Новиков. Среди них: Находкинский судоремонтный завод и Восточная верфь, предприятие к настоящему времени завершило строительствои передало заказчику два судна.

Статус резидентов дает ряд экономических преимуществ: обнуление налогов на прибыль, на имущество, на землю, возможность пользоваться режимом свободной таможенной зоны, снижение страховых взносов. «Тем самым предприятия фактически освобождаются от основного налогового бремени — это позволяет сформировать конкурентоспособные предложения при строительстве судов рыбопромыслового флота», — отметил заместитель генерального директора КРДВ.

Среди мер поддержки он также отметил важность решения вопросов с удорожанием топлива: в себестоимости уловов его доля оценивается в 19-30%. В настоящее время в соответствии с поручением заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента Юрия Трутнева КРДВ совместно с Минвостокразвития проводит оценку рынка дальневосточной бункеровки.

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