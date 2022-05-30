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Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Алексей Буглак: Российская минтаевая индустрия проходит новую проверку на прочность

В разгар сезона «А» минтаевой путины рыбаки столкнулись с новыми трудностями — разрывом торговых отношений с международными партнерами, изменением логистики, сложностями с поставками комплектующих оборудования, отмечает президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

В целом сезон «А» был успешным: вылов минтая составил без малого 880 тыс. тонн, напомнил руководитель АДМ в интервью Fishnews. Показатель за отчетный период прошлого года превышен на 21,6 тыс. тонн, или на 2,5%.

Алексей Буглак назвал главный тренд в производстве продукции: переориентацию на глубокую переработку. В этом сезоне значительно увеличился выпуск филе минтая — на 50% по сравнению с уровнем прошлого года. Почти вдвое выросло производство фарша, ускоренными темпами растет выпуск сурими.

По данным АДМ, за первый квартал объем экспорта минтая в КНР составил 143 тыс. тонн. Это в шесть раз больше, чем год назад (2021-й оказался «ковидным» с особыми сложностями), но на 61% меньше, чем за аналогичный период 2020 г. Становится очевидно, что снижение отгрузок существенное, неопределенность с ситуацией в секторе переработки Китая сохраняется, констатировал Алексей Буглак.

Руководитель отраслевого объединения отметил, что в текущем году проблема с выгрузкой и с холодильниками стоит не так остро, как в прошлом: появилась возможность использовать рефрижераторные суда для отправки продукции в Китай и Корею. Это значительно снизило нагрузку на холодильную и транспортную инфраструктуру на Дальнем Востоке.

При этом проблема с рефконтейнерами сохраняется, в 2022 г. она все больше усложняется мировой обстановкой, рассказал глава АДМ. Пока на мировом рынке грузоперевозок сохраняется дисбаланс контейнерных провозных мощностей, который зародился в пандемию. Стоимость перевозок остается высокой. Например, по маршруту «Европа-Азия-Европа» доставка в контейнерах подорожала в пять раз.

«У нас ситуация тоже неоднозначная. С одной стороны, после открытия Китая спрос на рефконтейнеры при экспортных отправках снизился. Напомню, в прошлом году ситуация была связана с тем, что высокий спрос на рефконейнеры был как в секторе внутренних перевозок, так и международных. С другой стороны, «штиль» может быть краткосрочным. Российский рынок покинули крупные международные перевозчики — Maersk, MSC. Они планируют забрать свою контейнерную базу, а это приведет к существенному дефициту провозных мощностей, прежде всего, для отправки на экспорт морем», — озвучил прогноз Алексей Буглак.

Он добавил, что ситуация с ж/д доставкой рыбопродукции внутри страны вряд ли будет критичной.

Говоря про географию поставок, руководитель отраслевого объединения обратил внимание: российский рынок не способен потребить весь объем минтая, который производят компании РФ.

«Мы уже видим существенный прирост поставок. При готовой потребности рынка в 125–130 тыс. тонн минтаевой продукции в прошлом году объем поставок превысил 250 тыс. тонн. За четыре месяца с начала года рыбаки поставили на внутренний рынок 167 тыс. тонн продукции из минтая, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Не могу сказать, что это предел, но мы к нему близки. Поэтому важность развития экспортного потенциала сохраняется», — подчеркнул президент АДМ.

Он уверен, что сегодня в мире нет ни одного рынка, способного заменить европейский. Ведь стоит задача не просто куда-то «пристроить» минтай, чтобы его кто-то съел, а продать товар максимально выгодно.

«Страны Европы ежегодно потребляют в среднем 850 тыс. тонн минтая в пересчете на сырец, и по стоимости это самый платежеспособный рынок. Доля минтая российского происхождения на рынке ЕС примерно 55% — это как прямые поставки из РФ, так и реэкспорт переработанной продукции из Китая, — привел цифры Алексей Буглак. — Так что критически важно сохранить европейский рынок».

Но это не значит, что не нужно развивать другие рынки, заметил он. В числе перспективных для российского минтая направлений поставок собеседник Fishnews назвал Бразилию, страны Африки, государства СНГ. Особо глава АДМ выделил рынок Юго-Восточной Азии — там создаются новые центры переработки, много платежеспособных потребителей и доставлять продукцию туда проще, ближе и дешевле.

Руководитель ассоциации обратил внимание, что сейчас тема номер один — как работать под санкциями.

«Я имею в виду прежде всего неопределенность и ограничения на рынках сбыта, сложности с заходами в иностранные порты, с судоремонтом за рубежом, с поставками оборудования, — подчеркнул глава отраслевого объединения. — У нас практически весь добывающий флот имеет импортное оборудование — как рыбоперерабатывающее, так и двигатели, электронику, лебедки, промысловое оборудование. Та же ситуация с береговыми предприятиями».

АДМ, как и другие объединения, подготовила предложения по мерам поддержки отрасли в новых условиях.

«Мы сделали акцент на упрощение таможенного оформления, отсрочку на уплату таможенных пошлин при декларировании «незаходных судов». Также считаем важным предусмотреть возможность обнуления ставки НДС при декларировании ремонтов и судов. Кроме того, предлагаем отменить ветсанэкспертизу уловов, из которых производят продукцию в море или на береговых заводах, и упростить выдачу ветеринарно-сопроводительных документов и сертификатов для экспорта», — напомнил Алексей Буглак.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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