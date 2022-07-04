Новости
Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Владимир Галицын: Рыбаки всегда находили выход из любой трудной ситуации

Лососевая индустрия из-за международных санкций оказалась под ударом наравне с остальными отраслями экономики, отмечает председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

«Возникающие проблемы связаны, прежде всего, с эксплуатацией оборудования на рыбоперерабатывающих заводах и импортом запасных частей к нему. За минувшие годы добытчики лососей запустили на Камчатке десятки таких заводов и модернизировали уже построенные. Они стремились укомплектовать их наиболее современной высокотехнологичной техникой зарубежного производства, — рассказал глава отраслевого объединения в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства». — Сегодня иностранные поставщики в угоду политической конъюнктуре отказываются от своих обязательств перед российскими клиентами по обслуживанию данного оборудования и обеспечению запчастями».

Кроме того, обратил внимание Владимир Галицын, ряд компаний — членов ассоциации владеет флотом. Такие же проблемы у них возникают при эксплуатации судов, оснащенных зарубежными комплектующими. Особенно это касается недавно построенных судов.

«Остается порадоваться, что не были реализованы идеи некоторых «продвинутых» экспертов, предлагавших списать все суда возрастом свыше 30 лет. Если текущая ситуация не изменится, вполне возможно, именно эти «трудяги» останутся основой нашего рыболовного флота, — считает руководитель АДЛК. — Надеюсь, конечно, что до такого не дойдет».

Он заметил, что российский флот не самый отсталый по мировым меркам, а наоборот, один из самых эффективных. По мнению Владимира Галицына, суда, построенные более 30 лет назад, не намного хуже современных аналогов. На Камчатке такие суда прошли ремонт, модернизацию. Они прекрасно справляются со своими задачами и могут эффективно проработать еще долгие годы, заявил глава отраслевого объединения.

«Возвращаясь к проблеме поставок зарубежных комплектующих, добавлю, что существующие запасы позволят нам справиться с ней в этом году. Уверен, что в дальнейшем решение будет найдено. Рыбаки всегда находили выход из любой трудной ситуации», — подчеркнул Владимир Галицын.

Говоря о рынках сбыта красной рыбы, собеседник «Fishnews — Новости рыболовства» напомнил, что в 2021 г. на Дальнем Востоке было выловлено 500 с лишним тысяч тонн лососей. По данным таможни, экспортировано 83 тыс. тонн рыбной продукции, остальной объем поступил на внутренний рынок.

«Так что ниша для 320 тыс. тонн лососевой продукции в России есть. Рубль укрепляется, что позволит нашим предприятиям с выгодой реализовать продукцию отечественному потребителю», — отметил глава АДЛК.

Он добавил, что остается и возможность экспорта. Например, Япония закупает в России в основном нерку и мороженую икру. В 2021 году экспорт дальневосточной нерки составил 21 тыс. тонн, привел цифру Владимир Галицын.

«Я пока не слышал о том, что основные японские покупатели отказались от наших поставок. Есть определенные сложности с японскими фирмами, в которых есть государственная доля. Но полностью частные компании подтверждают ранее заключенные контракты, — сообщил руководитель отраслевого объединения. — Полагаю, им будет сложно обойтись без нашей продукции».

Кроме того, для российских рыбаков остаются открытыми рынки Южной Кореи и Китая, напомнил председатель ассоциации.

«Мы поставляли рыбу и в другие страны Юго-Восточной Азии — Таиланд, Сингапур, Вьетнам, Филиппины. Туда шли небольшие объемы: от 2 до 7 тыс. тонн. Просто рыбакам тогда не требовалось расширять свое присутствие на рынках этих стран. Но если возникнет такая необходимость, там можно найти новых покупателей. При этом нашей главной задачей считаю обеспечение потребностей внутреннего рынка Российской Федерации», — подчеркнул Владимир Галицын.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востокикракамчаткатаможняяпония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

Член Совета Федерации

Сергей МИТИН

Для развития отрасли заложен мощный фундамент

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Все материалы

Интервью

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Рыбаки всегда находили выход из любой трудной ситуации

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Бизнес хочет работать

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Прибрежное рыболовство для нас — важнейший вопрос

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Марикультуре требуется точечная настройка

Все интервью

Личное мнение

Начальник транспортного отдела компании «Нерей» Павел ШУСТИК

Начальник транспортного отдела компании «Нерей»

Павел ШУСТИК

Я доставляю рыбу

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Такой активности по строительству холодильников мы не видели уже давно

Все материалы

Крупным планом

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia пройдут в пятый раз и станут самыми масштабными за свою историю

Seafood Expo Russia 2022: ловим — упаковываем — везем — продаем

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото предоставлено компанией «Океанрыбфлот»

Антикризисный пакет для рыбной отрасли: что выполнено?

Красивый вид с заброшенного карьера. К сожалению, внизу свалка

Тайга народная. Часть 3

События

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.