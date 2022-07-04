Владимир Галицын: Рыбаки всегда находили выход из любой трудной ситуации

Лососевая индустрия из-за международных санкций оказалась под ударом наравне с остальными отраслями экономики, отмечает председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

«Возникающие проблемы связаны, прежде всего, с эксплуатацией оборудования на рыбоперерабатывающих заводах и импортом запасных частей к нему. За минувшие годы добытчики лососей запустили на Камчатке десятки таких заводов и модернизировали уже построенные. Они стремились укомплектовать их наиболее современной высокотехнологичной техникой зарубежного производства, — рассказал глава отраслевого объединения в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства». — Сегодня иностранные поставщики в угоду политической конъюнктуре отказываются от своих обязательств перед российскими клиентами по обслуживанию данного оборудования и обеспечению запчастями».

Кроме того, обратил внимание Владимир Галицын, ряд компаний — членов ассоциации владеет флотом. Такие же проблемы у них возникают при эксплуатации судов, оснащенных зарубежными комплектующими. Особенно это касается недавно построенных судов.

«Остается порадоваться, что не были реализованы идеи некоторых «продвинутых» экспертов, предлагавших списать все суда возрастом свыше 30 лет. Если текущая ситуация не изменится, вполне возможно, именно эти «трудяги» останутся основой нашего рыболовного флота, — считает руководитель АДЛК. — Надеюсь, конечно, что до такого не дойдет».

Он заметил, что российский флот не самый отсталый по мировым меркам, а наоборот, один из самых эффективных. По мнению Владимира Галицына, суда, построенные более 30 лет назад, не намного хуже современных аналогов. На Камчатке такие суда прошли ремонт, модернизацию. Они прекрасно справляются со своими задачами и могут эффективно проработать еще долгие годы, заявил глава отраслевого объединения.

«Возвращаясь к проблеме поставок зарубежных комплектующих, добавлю, что существующие запасы позволят нам справиться с ней в этом году. Уверен, что в дальнейшем решение будет найдено. Рыбаки всегда находили выход из любой трудной ситуации», — подчеркнул Владимир Галицын.

Говоря о рынках сбыта красной рыбы, собеседник «Fishnews — Новости рыболовства» напомнил, что в 2021 г. на Дальнем Востоке было выловлено 500 с лишним тысяч тонн лососей. По данным таможни, экспортировано 83 тыс. тонн рыбной продукции, остальной объем поступил на внутренний рынок.

«Так что ниша для 320 тыс. тонн лососевой продукции в России есть. Рубль укрепляется, что позволит нашим предприятиям с выгодой реализовать продукцию отечественному потребителю», — отметил глава АДЛК.

Он добавил, что остается и возможность экспорта. Например, Япония закупает в России в основном нерку и мороженую икру. В 2021 году экспорт дальневосточной нерки составил 21 тыс. тонн, привел цифру Владимир Галицын.

«Я пока не слышал о том, что основные японские покупатели отказались от наших поставок. Есть определенные сложности с японскими фирмами, в которых есть государственная доля. Но полностью частные компании подтверждают ранее заключенные контракты, — сообщил руководитель отраслевого объединения. — Полагаю, им будет сложно обойтись без нашей продукции».

Кроме того, для российских рыбаков остаются открытыми рынки Южной Кореи и Китая, напомнил председатель ассоциации.

«Мы поставляли рыбу и в другие страны Юго-Восточной Азии — Таиланд, Сингапур, Вьетнам, Филиппины. Туда шли небольшие объемы: от 2 до 7 тыс. тонн. Просто рыбакам тогда не требовалось расширять свое присутствие на рынках этих стран. Но если возникнет такая необходимость, там можно найти новых покупателей. При этом нашей главной задачей считаю обеспечение потребностей внутреннего рынка Российской Федерации», — подчеркнул Владимир Галицын.

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