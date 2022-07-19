Алексей Буглак: Предложенные правила выдачи разрешений на вылов снимут ряд вопросов

Проект новых правил оформления разрешений на промысел вносит ясность по судам, приобретенным до 95-го года, конкретизирует последствия изъятия документов о соответствии требованиям МКУБ, отметил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. В то же время некоторые нововведения еще предстоит тщательно проанализировать.

В 2023 г. вступят в силу законодательные изменения по электронным разрешениям на вылов. В связи с этим Минсельхоз подготовил проект постановления о новых правилах оформления и выдачи разрешений. Предложенный порядок поможет снять целый ряд вопросов, прокомментировали в Ассоциации добытчиков минтая.

«Мы видим, что проект постановления учитывает ряд наших замечаний и предложений, высказанных ранее. Одно из них — необходимость устранить неопределенность по судам, построенным в СССР, — рассказал Fishnews президент АДМ Алексей Буглак. — В декабре прошлого года и в апреле нынешнего мы обращали внимание на эту проблему. Так как ЕАЭС не включает в себя территорию бывшего СССР, не было ясно, считать «советские» суда, построенными или приобретенными на территории ЕАЭС или за его пределами. Еще одна проблема — у ФТС России нет сведений о проведенном до 1995 года декларировании рыболовецких судов. Это создавало неопределенность по судам, таможенное оформление которых проводил прошлый владелец или она осуществлялась в 90-х годах. Сложившаяся за шесть месяцев практика применения этого требования свидетельствует о наличии отказов в оформлении разрешений в отношении рыбопромысловых судов, построенных или приобретенных за пределами таможенной территории ЕАЭС до 1995 года. Это негативно сказывается на результатах их промысловой деятельности, при всем том что эти суда базируются и обслуживаются в морских портах РФ. Подготовленный Минсельхозом проект вносит ясность. Им предусмотрено, что сведения о таможенном оформлении предоставляются только для судов, приобретенных или построенных за пределами таможенной территории ЕАЭС после 1 января 1995 года.

Новая редакция предусматривает, что в случае изъятия документов, подтверждающих соответствие требованиям Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения, действие разрешений приостанавливается. Это важно, так как в последнее время предприятия столкнулись с практикой полного аннулирования разрешений.

Другое важное уточнение — конкретизация «иных требующих безотлагательного решения случаев» внесения изменений в разрешения. В прошлом году мы указывали на необходимость добавлять в разрешения новые виды водных биоресурсов. Однако как в действующей, так и в новой редакции допускается именно «внесение изменений» в разрешение, в связи с чем отдельные теруправления Росрыболовства отказывались «дополнять» разрешения новыми видами ВБР. Поэтому положение требует дополнительной проработки для исключения двоякого толкования.

Вместе с тем проект нормативного акта предусматривает некоторые новеллы. Речь в том числе о запрете указывать в разрешении более одного договора о закреплении доли квоты на один и тот же вид ВБР в одном районе промысла. Такая мера, по замыслу разработчика, позволит регулятору контролировать освоение менее 70% объема квоты и принимать соответствующие управленческие решения. Еще одно новшество – необходимость указывать в заявлении все орудия лова и их количество на судне. Согласно пояснительной записке, «данная мера позволит пользователям ВБР более ответственно относиться к поиску орудий добычи (вылова)».

Ассоциация планирует всесторонне проанализировать такие изменения с учетом мнения непосредственно пользователей водных биоресурсов и подготовить заключение к 1 августа.

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