Новости
Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Алексей Буглак: Предложенные правила выдачи разрешений на вылов снимут ряд вопросов

Проект новых правил оформления разрешений на промысел вносит ясность по судам, приобретенным до 95-го года, конкретизирует последствия изъятия документов о соответствии требованиям МКУБ, отметил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. В то же время некоторые нововведения еще предстоит тщательно проанализировать.

В 2023 г. вступят в силу законодательные изменения по электронным разрешениям на вылов. В связи с этим Минсельхоз подготовил проект постановления о новых правилах оформления и выдачи разрешений. Предложенный порядок поможет снять целый ряд вопросов, прокомментировали в Ассоциации добытчиков минтая.

«Мы видим, что проект постановления учитывает ряд наших замечаний и предложений, высказанных ранее. Одно из них — необходимость устранить неопределенность по судам, построенным в СССР, — рассказал Fishnews президент АДМ Алексей Буглак. — В декабре прошлого года и в апреле нынешнего мы обращали внимание на эту проблему. Так как ЕАЭС не включает в себя территорию бывшего СССР, не было ясно, считать «советские» суда, построенными или приобретенными на территории ЕАЭС или за его пределами. Еще одна проблема — у ФТС России нет сведений о проведенном до 1995 года декларировании рыболовецких судов. Это создавало неопределенность по судам, таможенное оформление которых проводил прошлый владелец или она осуществлялась в 90-х годах. Сложившаяся за шесть месяцев практика применения этого требования свидетельствует о наличии отказов в оформлении разрешений в отношении рыбопромысловых судов, построенных или приобретенных за пределами таможенной территории ЕАЭС до 1995 года. Это негативно сказывается на результатах их промысловой деятельности, при всем том что эти суда базируются и обслуживаются в морских портах РФ. Подготовленный Минсельхозом проект вносит ясность. Им предусмотрено, что сведения о таможенном оформлении предоставляются только для судов, приобретенных или построенных за пределами таможенной территории ЕАЭС после 1 января 1995 года.

Новая редакция предусматривает, что в случае изъятия документов, подтверждающих соответствие требованиям Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения, действие разрешений приостанавливается. Это важно, так как в последнее время предприятия столкнулись с практикой полного аннулирования разрешений.

Другое важное уточнение — конкретизация «иных требующих безотлагательного решения случаев» внесения изменений в разрешения. В прошлом году мы указывали на необходимость добавлять в разрешения новые виды водных биоресурсов. Однако как в действующей, так и в новой редакции допускается именно «внесение изменений» в разрешение, в связи с чем отдельные теруправления Росрыболовства отказывались «дополнять» разрешения новыми видами ВБР. Поэтому положение требует дополнительной проработки для исключения двоякого толкования.

Вместе с тем проект нормативного акта предусматривает некоторые новеллы. Речь в том числе о запрете указывать в разрешении более одного договора о закреплении доли квоты на один и тот же вид ВБР в одном районе промысла. Такая мера, по замыслу разработчика, позволит регулятору контролировать освоение менее 70% объема квоты и принимать соответствующие управленческие решения. Еще одно новшество – необходимость указывать в заявлении все орудия лова и их количество на судне. Согласно пояснительной записке, «данная мера позволит пользователям ВБР более ответственно относиться к поиску орудий добычи (вылова)».

Ассоциация планирует всесторонне проанализировать такие изменения с учетом мнения непосредственно пользователей водных биоресурсов и подготовить заключение к 1 августа.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: адмросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

Член Совета Федерации

Сергей МИТИН

Для развития отрасли заложен мощный фундамент

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Все материалы

Интервью

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

Рынку не нужны искусственные ограничения

Капитан краболова-живовоза «Атлантик» Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Капитан краболова-живовоза «Атлантик»

Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Рыбаков надо воспитывать с юности

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Рыбаки всегда находили выход из любой трудной ситуации

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Бизнес хочет работать

Все интервью

Личное мнение

Начальник транспортного отдела компании «Нерей» Павел ШУСТИК

Начальник транспортного отдела компании «Нерей»

Павел ШУСТИК

Я доставляю рыбу

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Такой активности по строительству холодильников мы не видели уже давно

Все материалы

Крупным планом

В цеху «Навады»

RMPG — Навада: актуальные акценты в рыбопереработке

Первые шаги показывают, что интерес к изучению морских специальностей есть

Морские горизонты для школьников Заполярья

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia пройдут в пятый раз и станут самыми масштабными за свою историю

Seafood Expo Russia 2022: ловим — упаковываем — везем — продаем

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

События

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.