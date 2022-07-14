Норму о декларировании судов планируют оставить в правилах получения билетов на промысел

Проект новых правил оформления разрешений на вылов сохраняет требование подтверждать таможенное декларирование судна. При этом учитывается нюанс с периодом, за который у таможни есть информация об оформлении.

Норма, увязывающая получение разрешения на вылов с таможенным декларированием судна, вступила в силу с 1 января 2022 г. Требование направлено на борьбу с «незаходными» судами, которые работают на промысле, но не прошли таможенное оформление в России.

Однако при выполнении нового положения возник ряд вопросов. Как сообщали в отраслевых ассоциациях, предприятия столкнулись с вопросами по получению разрешений на добычу из-за отсутствия сведений о декларировании за давностью лет: по времени до 1995 г. у таможни нет такой информации.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в связи с выходом в июне закона об электронном рыболовном журнале и электронных промысловых билетах правила выдачи разрешений планируется перевыпустить — проект соответствующего постановления правительства представил Минсельхоз.

Предусматривается: если судно, не являющееся товаром Евразийского экономического союза и плавающее под флагом РФ, приобретено или построено за пределами территории ЕАЭС, для получения разрешения нужны будут сведения о таможенном декларировании (процедуре выпуска для внутреннего потребления) в период со дня регистрации такой единицы флота в одном из реестров судов России до дня подачи заявления на разрешение.

При этом уточняется, что речь идет о судах, построенных или приобретенных после 1 января 1995 г. Аналогичные изменения предлагались и в действующие правила. Остается положение о том, что информацию о декларировании теруправление Росрыболовства получает самостоятельно.

Исходя из сроков вступления закона в силу, новые правила начнут действовать с марта 2023 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews