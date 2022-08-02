При решении вопроса с квотами важно услышать регионы, уверены в ассоциациях

Проект закона о дальнейшем изменении системы распределения квот на вылов начал свой путь в Госдуме. Реформы отразятся на экономическом состоянии предприятий, а значит, и на ситуации в регионах, подчеркнули руководители ассоциаций отрасли на конференции Fishnews.

Проект изменений федерального закона о рыболовстве правительство внесло на рассмотрение нижней палаты парламента, несмотря на многочисленные замечания и вопросы бизнес-сообщества, обратил внимание президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Отраслевые объединения уже не раз предлагали подумать над сроками вступления законопроекта в силу: запускать второй этап по флоту предполагается уже с 2023 г., хотя из десятков судов, которые должны быть построены в рамках первого этапа, введены в строй единицы. Аукционы по ценным морепродуктам грозят лишить ресурса для работы предприятия в прибрежных регионах, в том числе на отдаленных территориях.

Предоставление права на вылов — первостепенный вопрос для предприятий отрасли, при его решении неприемлем лоббизм в пользу отдельных компаний и спешка, отметили руководители ассоциаций на конференции Fishnews Online. В обсуждении участвовали президент АРСО Максим Козлов, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын, председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Предприятия продолжают обращаться в отраслевые объединения, опасаясь остаться без квот. Рыбаки уже донесли свою обеспокоенность до сенатора Людмилы Талабаевой, посетившей Охотский район Хабаровского края, рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Очень важно, чтобы свою позицию по предлагаемым изменениям высказали регионы, подчеркнули руководители ассоциаций. Перемены напрямую затронут Приморский, Хабаровский края, Камчатку, Сахалинскую, Магаданскую области, регионы Северного бассейна.

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