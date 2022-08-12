Губернаторы привлекают внимание к важному для отрасли вопросу

Главы регионов Дальнего Востока обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, призывая тщательно подойти к решению вопросов, серьезно меняющих условия работы рыбодобывающих предприятий.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов в письме к председателю Госдумы призвал дождаться всесторонней оценки результатов первого этапа программы инвестквот и не торопиться с новыми изменениями, сообщает корреспондент Fishnews.

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко также направил Вячеславу Володину обращение по резонансному законопроекту о второй волне перераспределения квот на вылов: губернатор указал на необходимость рассылки инициативы в регионы. Как отмечали в областной администрации, разработчики так и не учли серьезные замечания, которые могут отразиться на рыбохозяйственном комплексе и прибрежных территориях.

На проблематику второго этапа обратил внимание и глава Камчатского края Владимир Солодов. Камчатка активно участвует в первом раунде программы со своими инвестиционными проектами, но, несмотря на это, все равно на втором этапе может потерять часть ресурсного обеспечения, отмечают власти региона.

Проект закона, поступивший в июле на рассмотрение Госдумы, вызвал большой резонанс в отраслевом сообществе. О последствиях его принятия представители предприятий рассказали 8 августа на круглом столе, организованном профильной комиссией Общественной палаты РФ и Общественной палатой Камчатского края. Отреагировали на инициативу и сенаторы прибрежных регионов — Сахалинской области, Приморья.

Законопроект о втором этапе инвестиционных квот и новых квотных аукционах напрямую касается экономики и социальной сферы прибрежных территорий, поэтому он обязательно должен рассматриваться с участием регионов, прокомментировали в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

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