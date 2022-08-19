Глубоководных крабов призывают вывести из аукционов

Квоты добычи глубоководных крабов — специфического объекта промысла — нельзя выставлять на аукционы — это только подтвердил опыт первого этапа «квотной реформы», считают в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

В отраслевом объединении Приморского края убеждены, что со вторым этапом аукционов по распределению квот добычи крабов в инвестцелях нужно подождать до тех пор, пока не завершат свое действие договоры, заключенные в 2018 г. Одной из наиболее проблемных тем первой волны стали торги по квотам добычи глубоководных крабов — стригунов ангулятуса и красного. Когда еще власти только определяли контуры будущих крабовых аукционов, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья настаивала на том, что глубоководные объекты нужно исключить из такого перераспределения. Промысел этих видов краба очень специфический, цена гораздо скромнее, чем на шельфовых крабов, подчеркивали в АРПП.

На первых торгах по продаже долей квот с инвестиционными обязательствами крабы ангулятус и красный стали единственными лотами, которые так и не удалось реализовать. Полностью продать все наборы долей квот получилось только в 2021 г., при этом начальная цена с каждой попыткой снижалась.

Много вопросов и по поводу того, что последовало за перераспределением квот. В мае эта тема рассматривалась на совещании в Совете Федерации: тогда прозвучало, что флот по глубоководным крабам не строится, объемы недоосваиваются, напомнил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

На недавнем круглом столе, который организовали профильная комиссия Общественной палаты России и Общественная палата Камчатского края, традиционные участники промысла глубоководных крабов рассказали, что из-за потери части квот вывели из эксплуатации три судна — а это 180 членов экипажей.

Отмечено, что обязательства победителей аукционов в денежном выражении в шесть раз больше суммы, уплаченной на торгах. А эти компании уже получили возможность добывать ресурс, не дожидаясь ввода в строй новых судов.

«Мы считаем, что нужно отказаться от продажи остатков квот глубоководных крабов в рамках второго этапа», — подвел итог собеседник Fishnews. Сохранение ресурсной базы поддержало бы компании, которые много лет вкладывались в развитие глубоководных промыслов.

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