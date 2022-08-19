Новости
Краб-стригун ангулятус. Фото пресс-службы ТИНРО

Глубоководных крабов призывают вывести из аукционов

Квоты добычи глубоководных крабов — специфического объекта промысла — нельзя выставлять на аукционы — это только подтвердил опыт первого этапа «квотной реформы», считают в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

В отраслевом объединении Приморского края убеждены, что со вторым этапом аукционов по распределению квот добычи крабов в инвестцелях нужно подождать до тех пор, пока не завершат свое действие договоры, заключенные в 2018 г. Одной из наиболее проблемных тем первой волны стали торги по квотам добычи глубоководных крабов — стригунов ангулятуса и красного. Когда еще власти только определяли контуры будущих крабовых аукционов, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья настаивала на том, что глубоководные объекты нужно исключить из такого перераспределения. Промысел этих видов краба очень специфический, цена гораздо скромнее, чем на шельфовых крабов, подчеркивали в АРПП.

На первых торгах по продаже долей квот с инвестиционными обязательствами крабы ангулятус и красный стали единственными лотами, которые так и не удалось реализовать. Полностью продать все наборы долей квот получилось только в 2021 г., при этом начальная цена с каждой попыткой снижалась.

Много вопросов и по поводу того, что последовало за перераспределением квот. В мае эта тема рассматривалась на совещании в Совете Федерации: тогда прозвучало, что флот по глубоководным крабам не строится, объемы недоосваиваются, напомнил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

На недавнем круглом столе, который организовали профильная комиссия Общественной палаты России и Общественная палата Камчатского края, традиционные участники промысла глубоководных крабов рассказали, что из-за потери части квот вывели из эксплуатации три судна — а это 180 членов экипажей.

Отмечено, что обязательства победителей аукционов в денежном выражении в шесть раз больше суммы, уплаченной на торгах. А эти компании уже получили возможность добывать ресурс, не дожидаясь ввода в строй новых судов.

«Мы считаем, что нужно отказаться от продажи остатков квот глубоководных крабов в рамках второго этапа», — подвел итог собеседник Fishnews. Сохранение ресурсной базы поддержало бы компании, которые много лет вкладывались в развитие глубоководных промыслов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: краб
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Эдуард КЛИМОВ

Председатель совдира медиахолдинга «Фишньюс», член Общественного совета при ФАР

Эдуард КЛИМОВ

Финал истории. Рыбаки и депутаты

Первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

Член Совета Федерации

Сергей МИТИН

Для развития отрасли заложен мощный фундамент

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Для Сахалина и Курил рыбная отрасль — жизненно важна

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

Рынку не нужны искусственные ограничения

Капитан краболова-живовоза «Атлантик» Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Капитан краболова-живовоза «Атлантик»

Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Рыбаков надо воспитывать с юности

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Рыбаки всегда находили выход из любой трудной ситуации

Все интервью

Личное мнение

Заместитель председателя Общественной палаты Камчатского края Татьяна МИХАЙЛОВА

Заместитель председателя Общественной палаты Камчатского края

Татьяна МИХАЙЛОВА

Мы — за широкую дискуссию

Заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза Светлана ЛИСИЕНКО. Фото - Ксении ГРИБОВОЙ.

Заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза

Светлана ЛИСИЕНКО

Реалии отрасли требуют комплексного подхода к подготовке управленцев

Все материалы

Крупным планом

Вице-премьеру — полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию ТРУТНЕВУ в декабре о перспективах восстановления судоремонтной отрасли на Камчатке рассказал губернатор Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства края

Стратегический проект

В общем обороте рыбохозяйственной отрасли 30% занимает продукция, предназначенная для конечного потребителя.

Рыбопереработка хочет стать заметнее

В цеху «Навады»

RMPG — Навада: актуальные акценты в рыбопереработке

Первые шаги показывают, что интерес к изучению морских специальностей есть

Морские горизонты для школьников Заполярья

События

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.