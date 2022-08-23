Губернаторы призывают тщательно подойти к будущему рыбной отрасли

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину по проблематике законопроекта о втором этапе перераспределения квот на вылов. Письма по этому вопросу также направили губернаторы Магаданской, Сахалинской областей и Камчатки.

Руководители дальневосточных регионов привлекают внимание к острой для рыбной промышленности теме — законопроекту о втором этапе квот под инвестиции, меняющем принципы доступа к ресурсам для промысла. Проект закона в июле внесен в Госдуму.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в обращении к спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину обратил внимание на риски для рыбохозяйственных предприятий региона в результате дальнейшей потери квот на добычу минтая и сельди. Законопроект предусматривает изменение принципов предоставления ресурса и по другим промысловым объектам. Принятие закона может обернуться прекращением работы малых и средних рыбодобывающих предприятий Хабаровского, а их доля в рыбохозяйственном комплексе региона составляет 85%, отметил Михаил Дегтярев.

Глава Хабаровского края попросил направить столь серьезно влияющий на отрасль законопроект для сбора отзывов в регионы, сообщает корреспондент Fishnews.

Тщательно подойти к решению вопросов регулирования рыбного хозяйства призвали и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, глава Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Представители предприятий Хабаровского края и других дальневосточных субъектов Федерации активно высказывались о законопроекте по второму этапу на круглом столе, организованном в августе профильной комиссией Общественной палаты России и Общественной палатой Камчатского края. Отмечалось, что именно небольшие предприятия оказываются под основным ударом в результате потери квот на вылов.

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