Бизнес-проекты просят не прикрывать защитой потребителя

Добросовестные производители поддерживают защиту рынка от сомнительной продукции, но выступают против внедрения бизнес-проектов под видом защиты интересов государства и потребителей, отметили участники конференции Fishnews.

Руководители рыбохозяйственных ассоциаций на конференции Fishnews Online прокомментировали предложение Минпромторга с ноября начать эксперимент по цифровой маркировке рыбопродукции.

Министерство промышленности и торговли делает упор на том, что на этапе тестирования процессы будут бесплатными. Речь пока идет только об икре. Однако беспокоит, что эксперимент — независимо от результатов — быстро превратится в «обязаловку», причем по всем видам рыбной продукции в потребительской упаковке, что обернется дополнительными затратами для предприятий и отразится на ценах для потребителей, отметил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

В отраслевых объединениях по-прежнему видят риски того, что маркировка потом распространится и на многие другие, более бюджетные виды рыбопродукции, нежели икра, — такие попытки уже были.

Предприятия рыбной промышленности высказывали опасения по поводу внедрения цифровой маркировки на совещании, которое проводилось в крае в июле, напомнил Владимир Галицын. Говорить о том, что производители Камчатского региона поддерживают эксперимент по красной икре, по крайней мере, преждевременно, сообщил руководитель ассоциации. «Может быть, к следующей путине кто-то и захочет попробовать, но пока информации о желающих у меня нет», — добавил он.

Отрасли пытаются навязать все новые и новые дополнительные требования — то маркировку, то биржи, а за все по итогу платят потребители, считает председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Производителям обязательно нужно четко реагировать на такие вещи, уверен он.

Неприемлемо, когда проект коммерческой организации реализуется под видом государственного контроля, отметил член Общественного совета при Росрыболовстве, председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард Климов.

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