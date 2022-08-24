Губернатор Мурманской области предложил послушать регионы в дискуссиях о квотах

Глава Мурманской области Андрей Чибис, как и его дальневосточные коллеги, не остался в стороне от обсуждения важнейшего для рыбной отрасли вопроса предоставления предприятиям права на вылов.

Губернатор Мурманской области обратился в Госдуму по проекту изменений федерального закона о рыболовстве. Законопроект, переданный в июле на рассмотрение в нижнюю палату парламента, не предусматривает второго этапа программы инвестиционных квот по рыбе на Северном бассейне, однако предполагает новые аукционы по крабам в этих районах промысла.

Как стало известно Fishnews, Андрей Чибис обратил внимание на риски, которые создает изменение доступа к ресурсу.

Краболовные компании Северного бассейна и так в связи с санкциями столкнулись с вопросами сбыта своей продукции, на отстройку новых цепочек доставки и продажи требуется время.

Губернатор напомнил, что компании региона участвовали в первом этапе крабовых аукционов и приняли на себя обязательства по строительству промысловых судов. Эти торги состоялись в 2019 г. Предприятия рассчитывали на объемы в рамках «исторических» квот, а теперь лимиты могут отправиться на новые аукционы. В результате экономическое положение компаний будет подорвано, а начатые ими инвестиционные проекты окажутся под угрозой срыва, считают областные власти.

Также отмечены риски банкротства малых предприятий и снижения поступлений в бюджет области.

Глава региона предложил подробно проанализировать и оценить все возможные риски принятия законопроекта, а также направить документ для сбора отзывов в регионы.

Обращения по законопроекту о втором этапе спикеру Госдумы также направили губернатор Камчатки Владимир Солодов, Магаданской области Сергей Носов, Сахалинской области Валерий Лимаренко, Хабаровского края Михаил Дегтярев.

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