Новости
Губернатор Сахалинской области ВАЛЕРИЙ Лимаренко

Валерий Лимаренко: Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Сахалинская область — один из регионов, которые активно доносят свою позицию по регулированию в рыбной отрасли. При решении этих вопросов важно учитывать эффект для прибрежных территорий, отмечает губернатор Валерий Лимаренко.

Предприятия рыбной промышленности продолжают запускать в Сахалинской области новые производства, модернизировать и расширять действующие мощности.

«На региональном уровне мы стараемся стимулировать реализацию инвестиционного потенциала в рыбной отрасли, выделяя средства на возмещение части затрат, понесенных при выполнении таких проектов. За последние пять лет предприятия рыбохозяйственного комплекса получили на эти цели из областного бюджета 868,5 млн рублей», — рассказал глава региона Валерий Лимаренко в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Власти региона также участвуют в обсуждении федеральной повестки в рыбной отрасли. «Конечно, наши предприятия встревожены предстоящими изменениями федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.

Этот законопроект предлагает выделить 100% объема моллюсков и прочих водных беспозвоночных через аукционы путем досрочного расторжения договоров, которые были заключены с пользователями в 2018 году на 15 лет», — отметил губернатор.

Правительство Сахалинской области, сообщил он, предложило отложить проведение аукционов по моллюскам и прочим водным беспозвоночным до окончания срока действия уже заключенных договоров. «Указанное положение законопроекта подрывает доверие бизнеса к государству и может привести к прекращению реализации долгосрочных программ и инвестиционных проектов, а также к банкротству предприятий», — заявил Валерий Лимаренко.

Также правительство области направило замечания к законопроекту в части предоставления инвестиционных квот под строительство рыбоперерабатывающего комплекса — единого объекта инвестиций, увязывающего строительство берегового предприятия по производству рыбопродукции и флота.

«Считаю, что инвестиционные квоты на минтай и сельдь должны выделяться в равных долях отдельно под сооружение береговых рыбоперерабатывающих заводов и отдельно под строительство судов рыбопромыслового флота. Предоставление квот специально для береговых предприятий уже положительно зарекомендовало себя на первом этапе», — прокомментировал губернатор.

Он добавил, что такое решение позволит только в Сахалинской области в течение трех лет создать пять новых высокотехнологических рыбоперерабатывающих заводов. Четыре из них будут введены в строй на Курильских островах.

Текст полностью читайте в рубрике «От первого лица» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
НазадМетки: минтайправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Эдуард КЛИМОВ

Председатель совдира медиахолдинга «Фишньюс», член Общественного совета при ФАР

Эдуард КЛИМОВ

Финал истории. Рыбаки и депутаты

Первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

Член Совета Федерации

Сергей МИТИН

Для развития отрасли заложен мощный фундамент

Все материалы

Интервью

Генеральный директор компании «Полярная звезда» Павел КОВАЛЬЧУК

Генеральный директор компании «Полярная звезда»

Павел КОВАЛЬЧУК

Новые маршруты для российской рыбы

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Мы против программ, где одни цели подменяются другими

Президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Для Сахалина и Курил рыбная отрасль — жизненно важна

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

Рынку не нужны искусственные ограничения

Все интервью

Личное мнение

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

В законопроекте о втором этапе просматривается основа для злоупотреблений

Заместитель председателя Общественной палаты Камчатского края Татьяна МИХАЙЛОВА

Заместитель председателя Общественной палаты Камчатского края

Татьяна МИХАЙЛОВА

Мы — за широкую дискуссию

Все материалы

Крупным планом

«Навада» уже изготавливает некоторые запчасти под собственной маркой

«Навада»: внимание к деталям

Вице-премьеру — полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию ТРУТНЕВУ в декабре о перспективах восстановления судоремонтной отрасли на Камчатке рассказал губернатор Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства края

Стратегический проект

В общем обороте рыбохозяйственной отрасли 30% занимает продукция, предназначенная для конечного потребителя.

Рыбопереработка хочет стать заметнее

В цеху «Навады»

RMPG — Навада: актуальные акценты в рыбопереработке

События

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.