Валерий Лимаренко: Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Сахалинская область — один из регионов, которые активно доносят свою позицию по регулированию в рыбной отрасли. При решении этих вопросов важно учитывать эффект для прибрежных территорий, отмечает губернатор Валерий Лимаренко.

Предприятия рыбной промышленности продолжают запускать в Сахалинской области новые производства, модернизировать и расширять действующие мощности.

«На региональном уровне мы стараемся стимулировать реализацию инвестиционного потенциала в рыбной отрасли, выделяя средства на возмещение части затрат, понесенных при выполнении таких проектов. За последние пять лет предприятия рыбохозяйственного комплекса получили на эти цели из областного бюджета 868,5 млн рублей», — рассказал глава региона Валерий Лимаренко в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Власти региона также участвуют в обсуждении федеральной повестки в рыбной отрасли. «Конечно, наши предприятия встревожены предстоящими изменениями федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.

Этот законопроект предлагает выделить 100% объема моллюсков и прочих водных беспозвоночных через аукционы путем досрочного расторжения договоров, которые были заключены с пользователями в 2018 году на 15 лет», — отметил губернатор.

Правительство Сахалинской области, сообщил он, предложило отложить проведение аукционов по моллюскам и прочим водным беспозвоночным до окончания срока действия уже заключенных договоров. «Указанное положение законопроекта подрывает доверие бизнеса к государству и может привести к прекращению реализации долгосрочных программ и инвестиционных проектов, а также к банкротству предприятий», — заявил Валерий Лимаренко.

Также правительство области направило замечания к законопроекту в части предоставления инвестиционных квот под строительство рыбоперерабатывающего комплекса — единого объекта инвестиций, увязывающего строительство берегового предприятия по производству рыбопродукции и флота.

«Считаю, что инвестиционные квоты на минтай и сельдь должны выделяться в равных долях отдельно под сооружение береговых рыбоперерабатывающих заводов и отдельно под строительство судов рыбопромыслового флота. Предоставление квот специально для береговых предприятий уже положительно зарекомендовало себя на первом этапе», — прокомментировал губернатор.

Он добавил, что такое решение позволит только в Сахалинской области в течение трех лет создать пять новых высокотехнологических рыбоперерабатывающих заводов. Четыре из них будут введены в строй на Курильских островах.

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