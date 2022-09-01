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Добыча лосося на Сахалине

Лососевая путина в Сахалинской области набрала обороты

Вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 218 тыс. тонн. Несколько необычным оказался график путины в Сахалинской области.

Данные о промысле лососей на конец августа опубликовало Росрыболовство. В Камчатском крае путина вошла в завершающую стадию: вылов достиг 130 тыс. тонн.

В федеральном агентстве обратили внимание на темпы промысла в Сахалинской области. Рыбаки островного региона выловили почти 54 тыс. тонн — на 70% больше, чем в 2020 г., и почти в 2,8 раза выше уровня 2021 г.

В ряде районов наблюдаются дополнительные подходы горбуши, хотя обычно в это время промысел этого вида лососей завершается, рассказал ранее на конференции Fishnews Online президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. «В этом году путина как никогда «рваная»: в некоторых местах то нет рыбы, то она начинает идти довольно активно», — отметил он, приведя в пример северо-восток Сахалина, Аниву. Продолжает хорошо работать Итуруп. «Начинает интенсивно подходить кета», — добавил глава АРСО, отметив вклад рыбоводных заводов в обеспечение уловов.

В Хабаровском крае добыто 26,7 тыс. тонн — на 9% больше показателя 2020 г. и на 48% выше уровня 2021 г. В Чукотском автономном округе превышение вылова к 2020 г. составило почти 90% — поймано 3,4 тыс. тонн.

Незначительное отставание от показателей 2020 г. наблюдается в Приморье, там рыбаки взяли 678 тонн, и в Магаданской области — 4,2 тыс. тонн.

На заседании штаба лососевой путины, которое провел заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, рассмотрели кратко- и среднесрочные перспективы, в том числе по интенсивности подходов лососей к Сахалину, Курилам и на Амуре, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Участники штаба обсудили организационные вопросы закладки икры на лососевых рыбоводных заводах и ход заполнения нерестилищ, результативность рыбоохраны.

Отдельной темой традиционно стал вопрос доставки рыбной продукции в регионы России, в том числе Северным морским путем. Замруководителя Росрыболовства поручил Северо-Восточному теруправлению ведомства содействовать региональному правительству в организации загрузки второго рейса по арктической трассе, который запланирован на конец сентября — начало октября.

По данным Приморского территориального управления Росрыболовства, уровень загрузки холодильников составил 63,5% — на 0,5% ниже показателя предшествующей недели. То есть отгрузка идет регулярно, обратили внимание в федеральном агентстве. На момент подготовки к штабу на подходе в порты Приморского края было 12 судов с 13 тыс. тонн лососевых, под разгрузкой стояло два судна.

За неделю по железной дороге из Владивостока в центральную часть России отправилось почти 18 тыс. тонн продукции из лососевых. В целом за неделю на внутренний рынок поставлено 35 тыс. тонн, на экспорт — около 11 тыс. тонн.

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