Губернатор Архангельской области обратился в Госдуму по законопроекту о квотах

Глава Архангельской области Александр Цыбульский в письме к спикеру Госдумы Вячеславу Володину обратил внимание на неоднозначность последствий внесения изменений в закон о рыболовстве для отрасли и прибрежных регионов.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский тоже решил высказаться о волнующем рыбную промышленность страны проекте изменений федерального закона о рыболовстве. Для Северного бассейна инициатива, переданная на обсуждение в Госдуму, предусматривает продажу на аукционах с инвестобязательствами крабовых квот, сообщает корреспондент Fishnews.

Глава региона в своем письме к руководству Госдумы поднял вопрос о том, насколько планы по строительству новых судов для крабового промысла на Северном бассейне соотносятся с разрешенными объемами добычи.

Губернатор обратил внимание на то, что разработка и продвижение законопроекта сопровождаются большим общественным резонансом. Последствия принятия предложенных изменений для рыбного хозяйства и прибрежных субъектов Федерации неоднозначны. В связи с этим он попросил обеспечить направление проекта закона в регионы для сбора отзывов. Также, по мнению Александра Цыбульского, необходимо организовать парламентские слушания.

На совещании, которое председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин проводил 25 августа, министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова также говорила о рисках переизбытка производственных мощностей на крабовом промысле и подрыва биоресурсов.

Обращения по законопроекту, предусматривающему изменения системы предоставления квот на вылов, направили председателю Госдумы губернаторы и других регионов — как Дальнего Востока, так и Севера.

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