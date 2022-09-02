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Главной темой свежего выпуска «Fishnews - Новости рыболовства» стали Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий

Хотите немного окунуться в прошлое?

В свяжем номере журнала «Fishnews - Новости рыболовства» мы вспоминаем, чем радовал и удивлял участников каждый год Международного рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге. Операторы главного отраслевого события рассказали, что ждет в этом году, не забыв добавить интриги.

В сентябре предприятия рыбной промышленности и отраслей, которые работают с ней в тесной связке, соберутся на Международный рыбопромышленный форум и выставку в Санкт-Петербурге. Нынешние форум и выставка - юбилейные.

«Конечно, для нас было очень важным, чтобы у России — одной из ведущих мировых держав в области рыболовства — были отраслевой форум и выставка. Мне кажется, сейчас после трех основных выставочных площадок в рыбной промышленности — Бостона, Брюсселя (теперь — Барселоны) и Циндао — российские мероприятия уверенно занимают четвертое место. А ведь наши форум и выставка достаточно молодые. Думаю, они и дальше будут расти и развиваться», - подчеркнул в интервью «Fishnews - Новости рыболовства» глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Что представляли в разные годы на выставке, какие темы рассматривали на форуме, кто из стран приезжал на российскую площадку - мы приглашаем наших читателей вместе вспомнить, каким был каждый год в истории Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia.

«Нам невероятно повезло, что отрасль постоянно ведет с нами диалог. Причем важно, что это диалог на равных со всеми — от небольшой рыбацкой артели до громадного холдинга, он позволяет нам держать руку на пульсе и понимать, какие у рыбаков нужды в конкретный период времени и чем мы можем быть им полезными», - рассказал генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов.

В новом выпуске журнала освещены и проблемные темы. О программе инвестиционных квот и крабовых аукционов в интервью Fishnews рассуждает исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов (текст мы опубликовали на сайте в августе). Что в связи со вторым этапом волнует Сахалинскую область, рассказал губернатор Валерий Лимаренко.

И конечно, в номере много публикаций об оборудовании, технологиях, снабжении, логистике - всем том, что необходимо для успешной работы рыбной отрасли. Компании «Навада», «Фишеринг Сервис», Sifang, «Колд Трейд»,«Владснаб», «Дальрыбтехцентр», Владивостокский морской рыбный порт, Россельхозбанк, «Нерей»... Об интересных изменениях в сфере перевозок рыбопродукции - интервью с гендиректором компании «Полярная звезда» Павлом Ковальчуком.

Искусственное воспроизводство водных биоресурсов и товарная аквакультура, инвестиционные проекты рыбного бизнеса также в свежем выпуске.

Напомним, что оформить подписку на «Fishnews Дайджест» и журнал «Fishnews — Новости рыболовства» вам поможет руководитель профильного отдела Антонина Лопатникова - по телефону 8 914 707 0528 или по электронной почте antonina@fishnews.ru.

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Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

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Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Эдуард КЛИМОВ

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