КРДВ и АДМ будут вместе помогать развитию отрасли

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Ассоциация добытчиков минтая заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали на полях ВЭФ заместитель гендиректора КРДВ по развитию рыбохозяйственного комплекса Иван Новиков и президент АДМ Алексей Буглак.

Соглашение оговаривает условия взаимодействия сторон для повышения инвестиционной привлекательности рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока. А также оказание содействия членам ассоциации в реализации инвестпроектов, участие в форумах, симпозиумах, круглых столах и конференциях, информационное взаимодействие, рассказали в пресс-службе АДМ.

Иван Новиков отметил, что в рамках первого этапа программы инвестиционных квот промышленникам было предоставлено порядка 400 тыс. тонн минтая. Благодаря этому созданы условия для строительства рыбопромыслового флота и объектов береговой переработки.

«Практически все береговые заводы уже построены и осуществляют деятельность. С рыбопромысловыми судами ситуация обстоит иначе — иностранные компании из недружественных стран в одностороннем порядке приостановили поставку судового оборудования и компонентов, что в конечном итоге может сказаться и на сроках строительства. Вопросы с завершением строительства крупнотоннажного флота, а именно под него был закреплен основной объем квот на добычу минтая, требуют оперативных решений как в регуляторной плоскости, так и с точки зрения мер поддержки», — обратил внимание заместитель генерального директора КРДВ по развитию рыбохозяйственного комплекса.

Он считает, что сотрудничество корпорации с АДМ и ее членами позволит выработать наиболее оптимальные решения для устойчивого развития бизнеса и обеспечения населения доступной и качественной продукцией из минтая.

По словам президента ассоциации Алексея Буглака, за последние пять лет инвестиции в развитие рыбной отрасли Дальнего Востока кратно выросли. А вместе с ними увеличились налоговые поступления в бюджеты регионов, созданы новые рабочие места.

«Участники АДМ понимают, что их развитие напрямую влияет на улучшение качества жизни в регионе. Они приняли активное участие в программе инвестквот, многие стали резидентами ТОР. При этом большой объем инвестиций происходит за рамками мер господдержки — речь о глобальном переоборудовании флота и береговых мощностей, улучшении инфраструктуры, в том числе портовой, холодильной и другой», — отметил Алексей Буглак.

Глава отраслевого объединения подчеркнул, что курс на всестороннее развитие уже дал плоды. «Сегодня 41% минтая перерабатывается в продукцию глубокой переработки — филе, фарш, сурими. Ее объемы выросли за последние годы в пять раз. Если еще в 2015 году в регионе было произведено 48 тыс. тонн такой продукции, то в этом прогнозируем 211 тыс. тонн. При этом 83% производится в море не в рамках программы инвестиционных квот. Вместе с ростом производства кратно растут поставки на внутренний рынок и потребление минтая в России», — рассказал руководитель АДМ.

Он напомним что сейчас отрасль на пути серьезных перемен «Мы испытываем последствия пандемии, беспрецедентных санкций, потерю рынков сбыта, обсуждаем второй этап инвестквот. От того, какой вектор мы выберем, напрямую зависит социальный климат на Дальнем Востоке. Убежден, что сотрудничество с КРДВ позволит найти и сформировать верные подходы к развитию отрасли, сохранению ее финансовой устойчивости и как следствие — укреплению инвестиционного потенциала. Ведь от этого решения зависит жизнь десятков тысяч россиян», — резюмировал Алексей Буглак.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews