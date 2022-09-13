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Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей» Мария ЧУПАЛОВА

«Моя мама знает о рыбе всё»

Fishnews продолжает знакомить читателей с лицами компании «Нерей». Директор отдела продаж ВЭД Мария Чупалова рассказала нам, как ценят ответственность иностранные закупщики, о важности учета различных нюансов и о том, как удалось переломить зарубежные стереотипы о работе с Россией.

«Конечно, в деталях мои дети пока еще не объяснят, чем занимается их мама, но они знают, что я «продаю рыбу». Правда, тонкость именно в том, что в компании «Нерей» мы не продаем, а обеспечиваем наших клиентов рыбой — это требует более глубокого понимания рынка и самого продукта», — отмечает Мария Чупалова в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

В «Нерей» она пришла пять лет назад. К тому моменту компания уже достаточно давно и успешно работала по России: сформировала хорошую, крепкую репутацию, большой круг постоянных клиентов. И руководство пришло к тому, что пора развиваться дальше, в том числе в экспортном направлении.

«Для меня это была ответственная задача, потому что начинать с нуля всегда сложно. Но могу сказать, что в итоге у нас получилось. Конечно, в этом заслуга не моя личная, а сплоченной команды. В первую очередь генерального директора «Нерея» Андрея Леонидовича Забуги, который помогал нам во всем и доверял, несмотря на большую ответственность и в какой-то степени рискованность нового направления», — рассказывает директор отдела.

Она обращает внимание: для того чтобы отправить рыбопродукцию, обязательно нужны профессионалы, которые будут не только оформлять, но и тщательно досматривать товар. Поэтому в компании сформировался целый штаб: это и оформители, и декларанты, и лаборанты, и даже тальманы. Все — специалисты высокого уровня, с огромным опытом и чутким отношением к своей работе, подчеркивает Мария Чупалова.

Собеседница «Fishnews — Новости рыболовства» констатирует: ответственность ценится за рубежом так же высоко, как и в России. Ведь если ты выстраиваешь долгосрочные отношения, то очень важно, чтобы каждый клиент был доволен работой, несмотря ни на какие нюансы.

Например, в самом начале сотрудничества с Китаем компания столкнулась с трудностью соблюдения температурного режима при перевозке рыбопродукции. Были приняты кардинальные меры: «Нерей» закупил первую партию новых автопоездов-рефрижераторов для самостоятельной перевозки рыбы.

«Тогда руководство компании четко обозначило позицию: «Нерей» не может терять лицо, подводить клиентов, где бы они ни находились, — вспоминает Мария Чупалова. — И собственный автопарк полностью оправдал наши расчеты, поэтому в конце прошлого года мы утроили его, чтобы охватывать и внутренние направления».

Клиенты оценили такой подход: бывает, что в высокий сезон, когда поток отправок очень большой и собственного транспорта может не хватать на весь объем заказов, люди настаивают на отсрочке, чтобы доставка была именно в фирменных машинах «Нерея».

С 2017 г. компания постепенно наращивала обороты внешней торговли, увеличивала объемы продукции, расширяла ассортимент и направления поставок. Помимо автомобильных перевозок активно использовались и контейнерные отправки — не только в порты Китая, но и в Южную Корею, Японию, Вьетнам, Таиланд.

«Не прекратили работу и в период пандемии: с открытием железнодорожных перевозок мы продолжили доставлять продукцию нашим клиентам, уже с соблюдением дополнительных требований по дезинфекции полностью всех партий. Здесь мы так же четко выполняем свои обязательства», — подчеркивает директор отдела.

Основные экспортные позиции «Нерея» — минтай, сельдь, камбала, горбуша, треска, кальмар. Все больше внимания иностранных покупателей компания старается обращать на переработанную продукцию — рыбную муку, фарш, филе и т.д.

«У зарубежных клиентов есть определенные требования и к качеству, — обращает внимание Мария Чупалова. — Большим заблуждением будет считать, что в тот же Китай можно отправить то, что не реализовали в России. На самом деле требования фабрик в КНР так же высоки, как и у нас».

Как и в России, все зависит от того, какой конечный продукт делает завод: кому-то идет только рыба морской заморозки, кому-то подходит и береговой, отмечает собеседница «Fishnews — Новости рыболовства». Поэтому надо хорошо знать своего клиента и четко контролировать, что ты ему отправляешь.

«В собственной лаборатории компании «Нерей» мы проводим углубленную проверку каждой партии рыбопродукции по расширенному спектру критериев и отправляем клиентам полный фото-, а при необходимости и видеоотчет, — напоминает Мария Чупалова. — Так что сегодня даже у зарубежных компаний, работающих с нами, нет нужды приезжать во Владивосток: нас знают, нам доверяют. «Нерей» стал надежным помощником для своих клиентов.

Кроме того, компания на постоянной связи с зарубежными покупателями и информирует их о текущей ситуации на рынке, о промысловой обстановке и происходящих изменениях. Так что они могут планировать закупки заранее либо оперативно принимать решения, замечает директор отдела.

«Нерей» работает как дистрибьютор и непрерывно обеспечивает своих клиентов необходимым сырьем и продукцией в нужном объеме, качестве и точно в срок.

«Могу отметить, что за последние пять лет компании «Нерей» удалось переломить стереотип о работе с Россией, который сложился у некоторых зарубежных покупателей, когда-то обжегшихся на сделках с недобросовестными продавцами», — резюмирует Мария Чупалова.

Полный текст читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

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