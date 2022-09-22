Инфраструктура, работа с ритейлом — Росрыболовство рассказало о развитии внутреннего рынка

Для роста потребления рыбопродукции среди россиян Росрыболовство занимается проектами развития портовой инфраструктуры, а также холодильной инфраструктуры в центральной части страны, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Продвижение рыбы на внутреннем рынке стало одной из ключевых тем Международного рыбопромышленного форума. У Росрыболовства, безусловно, есть видение возможных мер в этом плане, заявил руководитель федерального агентства Илья Шестаков, отвечая на вопрос Fishnews на пресс-конференции в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.

Ведомство занимается проектами развития портовой инфраструктуры, а также холодильных мощностей в центральной части России, рассказал глава Росрыболовства.

«Активно работаем с логистическими компаниями с точки зрения ритимичности поставок и создания холодовой цепи», — отметил он.

Уже предусмотрен механизм субсидирования для поддержки поставок с Дальнего Востока в другие регионы минтая. Ведомство предлагает распространить меру поддержки на лососевых, сообщил Илья Шестаков.

Он также обратил внимание, что сейчас появляется все больше небольших компаний, которые торгуют рыбой в узком сегменте. По мнению главы ведомства, это может помочь увеличить объемы потребления рыбной продукции.

Рыбе приходится конкурировать в борьбе за потребителя с другими видами белковой продукции. И здесь очень важно, чтобы торговые сети активно продвигали в том числе и рыбные товары, подчеркнул Илья Шестаков. «И в этом мы видим роль большую бизнеса, в том числе как раз и ассоциаций, бизнеса, Рыбного союза», — добавил он.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер мероприятий.

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