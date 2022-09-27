Вячеслав Бычков: Мы заинтересованы в бережном подходе к ресурсу

Плодотворное сотрудничество с учеными налажено по всем аспектам организации промысла палтусов и трески, отмечает представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

«Мы серьезно продвинулись по изучению тематики нахлебничества косаток — очень важная тема для рыбаков, так как она напрямую связана с потерями уловов и промыслового времени», — рассказал представитель отраслевого объединения в интервью Fishnews.

Достаточно долгое время обеспечивался наблюдателями промысел в рамках этой работы — и в Беринговом, и в Охотском морях.

«В 2018 году на конференции, посвященной отраслевой науке, во Владивостоке наша ассоциация предложила обратить внимание на эту проблему и системно заняться тематикой нахлебничества косаток. Мы с КамчатНИРО проводили работу с 2018 по 2022 годы, она завершена в полном объеме. Получен очень большой массив информации, рекомендации, как снизить риски нахлебничества», — сообщил Вячеслав Бычков.

Он отметил, что тематика нахлебничества косаток получила свое развитие и была погружена в проект Стратегии долгосрочной эксплуатации ресурсов белокорого и черного палтусов в Дальневосточном бассейне на период до 2040 года. «Ожидаем утверждения стратегии Росрыболовством и ее выведения в практическую плоскость», — добавил руководитель ассоциации.

В целом стратегия должна охватить очень много значимых для промысловиков направлений практической работы. «Важно, что регулятор берет на себя обязательства системно заниматься ресурсными исследованиями по палтусам. Мы будем предоставлять фото- и видеоматериалы фиксации уловов, подъема рыбы на борт. Есть раздел, посвященный применению искусственного интеллекта», — подчеркнул Вячеслав Бычков.

Удалось привлечь внимание к проблемам, связанным с промыслом палтуса. «В стратегии все четко разложено по полочкам. Мы будем получать регулярные научные данные, ресурс будут более внимательно изучать. Предприятия нашей ассоциации заинтересованы в сбережении запасов, придерживаемся предосторожного подхода к промыслу», — заявил представитель АЯП.

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