Работа Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» в первую очередь направлена на решение вопросов, с которыми предприятия, специализирующиеся на такой добыче, сталкиваются на практике. Непростая ситуация с ресурсами палтуса, сертификация по стандартам устойчивого рыболовства, подготовка к изменениям законодательства — все эти темы остаются в центре внимания отраслевого объединения, рассказал его представитель Вячеслав Бычков в интервью Fishnews.

— Вячеслав Борисович, предприятиям ярусного промысла, как и всем, пришлось перестраиваются под новые условия. Какие ключевые задачи сейчас стоят перед ассоциацией?

— Наше объединение продолжает работу. Сегодня перед нами стоят две большие задачи, которые необходимо выполнить. Уже в октябре стартует второй контрольный аудит по выполнению условий действующего MSC-сертификата. Напомню, что мы прошли сертификацию по стандартам Морского попечительского совета с промыслом трески и белокорого палтуса в Беринговом море.

Мы подготовились к процедуре аудита, есть его план. Полагаю, что удастся сразу исключить ряд замечаний, так как они базировались на проблемных вопросах функционирования системы государственного управления промыслом в условиях объединенного общего допустимого улова палтусов.

Как вы помните, с таким объединением, которое состоялось в апреле 2018 года, было связано очень много проблем. Мы много и упорно работали по этому вопросу, добиваясь возвращения дифференциации. Результат есть — ОДУ на 2022 год уже предусматривал разделение группы «палтусы» на самостоятельные виды (палтус черный и палтус белокорый). Приказы о распределении квот по пользователям также шли с разбивкой на объекты. Подобный подход отраслевого регулятора применен и при подготовке проекта ОДУ на предстоящий год. Поэтому мы полагаем, что эта ключевая задача у нас выполнена.

— Добиться разделения при регулировании промысла палтусов по видам?

— Этот вопрос был для нас принципиальным. Задача добиться дифференциации предусматривалась в основных направлениях деятельности ассоциации. После объединения и мы, и регулятор, и контрольно-надзорные органы столкнулись с проблемой необходимости регулирования промысла палтусов через механизм правил рыболовства. Сколько вносилось изменений, сколько было потрачено времени, сил и нервов!

Но это уже в прошлом. Мы имеем официальное подтверждение тому, что пункт 22.22, которым закреплены по каждому промысловому району процентные соотношения по видам в уловах палтусов, будет исключен из правил рыболовства для Дальневосточного бассейна, — есть проект такого приказа. Отрасль возвращается к регулированию промысла палтусов посредством ОДУ!

Еще одна важная задача, которая перед нами стоит, — развитие института работающих на промысле наблюдателей. Нехватка таких специалистов — это проблема, которая актуальна, наверное, не только для ярусников. Любая организация, отраслевое объединение, имеющие сертификат Морского попечительского совета, должны показывать максимальный охват промысла наблюдателями. Для науки это тоже, безусловно, важная тема — деятельность таких специалистов обеспечивает поступление бесценных данных.

Подготовкой наблюдателей нужно заниматься, для них необходимо создавать условия. В этой связи очень важна работа, которая началась с прошлого года на платформе Атлантического филиала ВНИРО (АтлантНИРО). Тогда состоялась первая Всероссийская конференция наблюдателей, за ней последовали семинары по подготовке наблюдателей. Очередное такое мероприятие запланировано в начале октября, с довольно насыщенной программой. Мы, конечно, будем участвовать в семинаре, так как заинтересованы в развитии института наблюдателей.

Здесь еще нужно напомнить о ключевом вопросе: необходимо четко прописать статус наблюдателей в нормативных документах. Такая задача была поставлена в резолюции первой всероссийской конференции. На предстоящем семинаре попросим коллег рассказать, как продвигается решение вопроса. У нашей ассоциации, например, есть положение о наблюдателях, подготовленное совместно с WWF России. Четко прописано, каковы обязанности капитана по отношению к наблюдателю, а также обязанности самих экспертов. Думаю, такую практику нужно распространять.

— Коснулись темы исследований, мониторинга. Как складывается взаимодействие ассоциации с Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и его филиалами?

— Считаю, что в этом плане у нас работа выстроена и идет достаточно успешно. Плодотворное сотрудничество налажено по всем аспектам организации промысла палтусов и трески. Мы серьезно продвинулись по изучению тематики нахлебничества косаток — очень важная тема для рыбаков, так как она напрямую связана с потерями уловов и промыслового времени. Достаточно долгое время, на протяжении трех лет, мы накрывали промысел наблюдателями в рамках этой работы — и в Беринговом, и в Охотском море. Специалисты собирали очень важную информацию. Создан колоссальный задел для дальнейшего изучения этой темы.

В 2018 году на конференции, посвященной отраслевой науке, во Владивостоке наша ассоциация предложила обратить внимание на эту проблему и системно заняться тематикой нахлебничества косаток. Мы с КамчатНИРО проводили работу с 2018 по 2022 годы, она завершена в полном объеме. Получен очень большой массив информации, рекомендации, как снизить риски нахлебничества.

Что очень важно — тематика нахлебничества косаток получила свое развитие и была погружена в проект Стратегии долгосрочной эксплуатации ресурсов белокорого и черного палтусов в Дальневосточном бассейне на период до 2040 года. Ожидаем утверждения стратегии Росрыболовством и ее выведения в практическую плоскость.

В целом стратегия должна охватить очень много значимых для нас направлений практической работы. Важно, что регулятор берет на себя обязательства системно заниматься ресурсными исследованиями по палтусам. Мы будем предоставлять фото- и видеоматериалы фиксации уловов, подъема рыбы на борт. Есть раздел, посвященный применению искусственного интеллекта.

Считаю, что внимание к проблемам, связанным с палтусами, привлечено. В стратегии все четко разложено по полочкам. Мы будем получать регулярные научные данные, ресурс будут более внимательно изучать. Предприятия нашей ассоциации заинтересованы в сбережении запасов, придерживаемся предосторожного подхода к промыслу.

Именно по этой причине мы настаивали на снижении общего допустимого улова палтусов, что в дальнейшем подтверждалось промысловой обстановкой. Были существенные снижения ОДУ палтусов на 2021 и 2022 годы. Такой же подход сохранен и в проекте ОДУ на 2023 год. Наша задача — добиться восстановления запаса палтусов до величин, которые позволят безопасно для популяции вести промысел.

— Осторожный подход к запасам выглядит логично. При этом вы обращали внимание на проблемы, которые связаны с требованием закона осваивать за два года подряд не менее 70% от объема квот.

— На угрозу неоосвоения пользователями объемов палтусов по причине снижения запаса, нахлебничества косаток и пр. мы неоднократно обращали внимание руководства Росрыболовства и в 2020, и в 2021 годах, когда формировалась соответствующая статистика. Предприятия ассоциации уже сталкиваются с судебными процессами по принудительному прекращению права на добычу палтусов. У нас через такие разбирательства проходит уже вторая компания. В случае с первым предприятиям суд согласился с тем, что пользователь водных биоресурсов принимал все возможные меры, но взять планку по освоению объемов так и не смог в силу объективных причин.

Конечно, каждое предприятие заинтересовано в том, чтобы выбирать квоты. Это ведь и прибыль, это выполнение обязательств перед работниками. К чести судебных органов, они говорят о том, что все-таки принудительное прекращение права на вылов — это крайняя мера.

— Что это право, а не обязанность Росрыболовства — принимать отрицательное для компании решение.

— К сожалению, регулятор считает, что это его обязанность. И его можно понять, поскольку есть норма закона, есть надзорные органы, которые следят за ее соблюдением. Будем добиваться, чтобы норму об обязательном пороге освоения квот убрали из требований законодательства.

Рыбаки прекрасно знают историю введения этой нормы в законодательство о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов. Сейчас ситуация радикально изменилась. Как и контроль перегрузов, это рудимент, который неизвестно зачем сохраняется. Отраслевое сообщество добивается, чтобы избыточные нормы убрали, но ситуация не меняется.

О чем это говорит? Что контроль у нас первичен, и производственная деятельность под него вынуждена подстраиваться. Это нонсенс. Все должно быть ровно наоборот.

— Приближается время, когда вступят в силу положения закона об электронном рыболовном журнале. Предприятия готовы к таким изменениям?

— Это неизбежность. Все понимали, что в отрасли будут получать распространение цифровые технологии, и готовились к этому. Как новые системы будут работать на практике — посмотрим. Особенно важная для рыбаков норма — переход на электронные разрешения на вылов. Вот здесь законодатели попали в самую точку: долгое время необходимость доставлять на судно оригинал промыслового билета остается дополнительным барьером. Непонятно, зачем нужен подлинник разрешения, если контрольные органы в режиме зеркала располагают всеми необходимыми данными. В результате для доставки документа предприятиям приходится менять логистику, тратятся время и финансовые средства.

С вступлением в силу изменений законодательства этого не потребуется: суда, на которых установлены технические средства контроля, перейдут на электронные разрешения. Те, кто работают на москитном флоте, смогут выбирать: использовать электронный формат или документы на бумаге.

Мы поддерживаем цифровизацию, много усилий вложили в работу на этапе опытно-промышленной эксплуатации электронного рыболовного журнала. Формировали замечания для доработки системы. Цифровые технологии позволяет экономить деньги и время, обеспечивают оперативность. Но это и ответственность.

Ассоциация также участвует в выработке подзаконной базы. На смену постановлению правительства от 22 октября 2008 года № 775 придет новый документ. При подготовке его проекта отраслевое сообщество, например, добилось, чтобы не было избыточного требования «один договор — одно разрешение».

Сейчас ожидаем выход нового приказа об утверждении порядка передачи данных в отраслевую систему мониторинга. В процессе подготовки проекта удалось снять очень много вопросов, между разработчиками документа и отраслевым сообществом сложилось конструктивное взаимодействие.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Сентябрь 2022 г.