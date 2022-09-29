НАФО установила годовые квоты и запреты

В португальском Порту состоялась очередная сессия Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО). Для одних объектов промысла определены ОДУ на 2023 г., для других — продлены моратории.

В сессии приняли участие делегации России, Канады, Кубы, Дании (за Фарерские острова и Гренландию), Евросоюза, Франции (за Сен-Пьер и Микелон), Исландии, Японии, Норвегии, Республики Корея, Украины, Великобритании и и США.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства, установлены величины общего допустимого улова на 2023 г. для трески банки Флемиш-Кап (микрорайон 3М), морских окуней восточных склонов Большой Ньюфаундлендской банки (микрорайоны 3LN) и ее юго-западного склона (микрорайон 3О), длинной камбалы микрорайонов 3NO, колючего ската Большой Ньюфаундлендской банки (микрорайоны 3LNO), черного палтуса микрорайонов 3LMNO и кальмара-иллекса подрайонов 3+4. Напомним, рекомендации по объемам вылова в июне дал Научный совет НАФО.

Участники сессии решили продлить мораторий на добычу креветки в микрорайоне 3М в 2023 г. Переговоры о режиме управления ее промыслом креветки будут продолжены в следующем году.

Комиссия НАФО также продлила действие моратория на промысел пелагического окуня-клювача в подрайоне 2 и микрорайонах 1F+3K в 2023 г. Российская делегация высказала свою позицию в отношении управления этим запасом. Представители РФ подчеркнули, что Россия не поддерживает точку зрения ИКЕС о существовании двух запасов пелагического окуня-клювача в море Ирмингера и смежной акватории конвенционного района НАФО и их депрессивном состоянии. Также было отмечено, что исследования запаса должны быть продолжены с использованием в качестве основы всей доступной научной и промысловой информации.

Кроме того, Комиссия НАФО избрала нового исполнительного секретаря — Бринхильдур Бенедиктсдоттир (Исландия). Она приступит к исполнению своих обязанностей в январе 2023 г.

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