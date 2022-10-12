На Сахалине и Курилах распределяют площадки под «морские огороды»

В акватории Курил и Сахалина распределяются участки для выращивания ценных морепродуктов. Профильное областное министерство плотно взаимодействует с предприятиями, готовыми развивать это направление, сообщили в ведомстве.

В Сахалинской области продолжается процесс распределения рыбоводных участков под марикультуру. В августе Федеральное агентство по рыболовству провело первые электронные аукционы для закрепления акваторий на Курилах. Пользователи определены по двум участкам. «Мы находимся в контакте с предприятиями, которые заключили договор на эти участки», — сообщил министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

По двум участкам в районе Кунашира торги пока не состоялись, но, согласно процедуре, их должны организовать повторно. «Будем работать с потенциальными инвесторами», — отметил министр.

Идет процесс распределения участков под марикультуру и на Сахалине, в заливе Анива. Очередной аукцион, по словам Ивана Радченко, прошел 10 октября.

На Курилах основное внимание сегодня уделяется выращиванию морского ежа, но перспективными объектами также называют устриц, гребешка и трепанга. В заливе Анива основной объект воспроизводства на сегодня — это гребешок, в небольших количествах — морской еж, рассказал собеседник Fishnews.

В сентябре на ВЭФ губернатор Валерий Лимаренко, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев подписали соглашение по развитию марикультуры на Курилах. Это сотрудничество должно помочь в создании условий для развития отрасли, отметил Иван Радченко.

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