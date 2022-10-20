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Комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству и Комитет по защите конкуренции дали заключения на законопроект о втором этапе квот под инвестиции

Комитеты-соисполнители высказались по законопроекту о втором этапе

Комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству и Комитет по защите конкуренции в заключениях на законопроект о втором этапе квот под инвестиции обратили внимание на проблематику МСП в отрасли и вопросы инвестиционной стабильности.

Еще два комитета — соисполнителя по законопроекту о втором этапе инвестиционных квот и аукционов дали свои заключения на правительственную инициативу. Это Комитет Госдумы по защите конкуренции и Комитет ГД по малому и среднему предпринимательству, сообщает корреспондент Fishnews.

Комитет по защите конкуренции

Думский комитет по защите конкуренции отметил, что масштабное перераспределение квот на промысел может привести к укрупнению и концентрации большого объема долей отдельных видов водных биоресурсов у групп лиц. Это может привести к ограничению и даже устранению конкуренции, полагают депутаты. Отдельно комитет обратил внимание на такие риски по квотам вылова моллюсков и других водных беспозвоночных (квоты на промысел этих объектов, согласно законопроекту, предлагается в 100% объеме выставить на аукционы).

Депутаты также ссылаются на негативные отзывы по проекту закона, поступившие из ряда регионов. Отмечены риски для малого и среднего бизнеса.

Также комитет остановился на влиянии изменений на настроения рыбопромышленников. «Представляется, что систематическое изменение законодательства по вопросу распределения квот приводит к отсутствию возможностей долгосрочного планирования, вызывает ухудшение инвестиционного климата и недоверие, как у действующего бизнеса, так и потенциальных инвесторов», — говорится в заключении.

Комитет напомнил и о постановлении, которое Госдума выпустила при принятии закона о крабовых аукционах в 2019 г.: депутаты тогда рекомендовали правительству обеспечить сохранение действующего механизма предоставления прав на добычу пока в силе договоры 2018 г.

По мнению комитета, логично рассмотреть возможность отложить выполнение законопроекта до полного выполнения первого этапа в 2033 г. А достичь заявленных целей предложенного регулирования может помочь повышение налоговой нагрузки в отрасли.

«Кроме того, целесообразно рассмотреть применение отдельного подхода к распределению инвестиционных квот добычи водных биоресурсов для средних и малых предприятий при отсрочке проведения аукционов по распределению квот добычи (вылова) моллюсков и прочих беспозвоночных до 2033 года», — предложили депутаты.

Комитет сообщает о позиции ФАС по законопроекту. Антимонопольщики увидели возможности для удара по конкуренции и предложили предусмотреть возможность установления правительством предельного размера доли квоты по объектам и районам промысла, который может быть закреплен за лицом (группой лиц). По мнению федеральной службы, нужно ограничить участие в аукционе для игроков, которые при победе на торгах превысят предельный размер. Комитет разделяет такую позицию ФАС.

Депутаты полагают, что законопроект требует существенной доработки, в том числе с учетом всех этих замечаний. Вместе с тем, говорится в заключении, комитет не определил свою позицию по необходимости принятия или отклонения проекта, так как голоса членов разделились поровну.

Комитет по малому и среднему предпринимательству

У Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству нашлись вопросы и к историческому принципу распределения квот. Депутаты считают, что он в нынешнем виде затрудняет конкуренцию и приводит среди других факторов к стагнации отрасли.

Однако предложенные разработчиком механизмы перехода от исторических квот к инвестиционным не обеспечивают стабильности и не способствуют хорошему деловому климату, заявили в комитете. По его мнению, подрывается доверие участников рынка к государственным институтам и создаются предпосылки для монополизации рынка.

В своем заключении комитет высказал несколько замечаний к проекту закона. Депутаты считают, что переход от исторического принципа к инвестиционному возможен только при окончании срока действия уже заключенных договоров.

«Тем не менее, комитет отмечает, что полный переход к инвестиционным квотам с учетом тенденции на увеличение средней номинальной стоимости лота на крабовых аукционах так или иначе будет способствовать монополизации отрасли и затруднит доступ субъектов малого и среднего предпринимательства на рынок», — заявили парламентарии.

Депутаты также обратили внимание на социально-экономические риски для небольших прибрежных населенных пунктов.

Комитет напомнил о контрольном мероприятии Счетной палаты по оценке эффективности механизма квот под инвестиции. Такая проверка должна помочь проанализировать результаты первого этапе реформы. Проект закона был внесен в Госдуму еще до завершения анализа. «В этой связи комитет считает целесообразным при доработке законопроекта ко второму чтению учесть замечания и предложения Счетной палаты Российской Федерации, сформулированные в ее заключении и по результатам проведения контрольного мероприятия», — говорится в отзыве.

Депутаты также обратил внимание на проблематику малого и среднего бизнеса в рыбной промышленности. Сейчас, считают в комитете, невозможно в полной мере оценить влияние предложенного регулирования на малый бизнес без «ручной» верификации в реестре МСП хозяйствующих субъектов отрасли.

Как и коллеги из комитета по защите конкуренции, комитет по малому и среднему предпринимательству напомнил о постановлении Госдумы по сохранению принципов распределения квот. Также депутаты напомнили и об аналогичных рекомендациях Совета Федерации.

Комитет заявил, что считает возможным поддержать законопроект, но при условии его доработки и устранения озвученных замечаний.

Ранее заключение на законопроект представил еще один комитет-соисполнитель — Комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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