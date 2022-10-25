Инициатива по инвестквотам пока стоит в проекте повестки Госдумы на четверг

Нашумевший законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов Госдума может рассмотреть в первом чтении уже 27 октября. Инициатива меняет принципы предоставления прав на промысел.

На этой неделе запланировано два пленарных заседания Госдумы. Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (в части совершенствования механизма распределения инвестиционных квот добычи водных биологических ресурсов) стоит в проекте повестки на 27 октября, сообщает корреспондент Fishnews. В проект порядка работы документ попал из календаря рассмотрения вопросов Госдумы на октябрь, принятого в сентябре.

При этом, как показали парламентские слушания, проведенные в Госдуме 19 октября, к проекту закона остается множество вопросов, в том числе со стороны регионов. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала «услышать позицию рыбаков, а не ломать их через колено» и создать перед первым чтением резонансного документа согласительную комиссию — с участием представителей федеральных ведомств, губернаторов и руководителей региональных парламентов. Это предложение поддержали коллеги Ирины Яровой по Госдуме — вице-спикер ГД Алексей Гордеев, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и проводивший слушания председатель Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Заседание Совета Госдумы, на котором будет определяться порядок работы ГД на 26 и 27 октября, запланировано на 25 октября.

Проект изменений федерального закона о рыболовстве в июле внесло в Госдуму правительство. Инициатива предусматривает второй этап использования механизма инвестквот на Дальнем Востоке, новые крабовые аукционы и аукционы с инвестиционными обязательствами по другим объектам промысла. Подробнее — в материале «Законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов: навигатор».

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