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Депутат Сахалинской областной думы, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ. Фото пресс-службы парламента региона

Как быть с «квотной реформой», подумают в Сахалинской думе

Несмотря на все негативные отзывы, законопроект о перераспределении квот вылова продолжает двигаться к принятию, сообщил на заседании Сахалинской областной думы депутат, президент отраслевой ассоциации Максим Козлов. Он предложил коллегам подумать, как действовать дальше для поддержки рыбной промышленности региона.

Сахалинская областная дума, напомним, дала отрицательный отзыв на федеральный законопроект о втором этапе инвестиционных квот и аукционов. Региональный парламент заявил о рисках для островного рыбохозяйственного комплекс в результате принятия поправок, сообщает корреспондент Fishnews.

На заседании думы 27 октября депутат, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов доложил коллегам, как обстоит ситуация со спорным законопроектом сейчас.

19 октября в Госдуме состоялись парламентские слушания по вопросам рыбной отрасли. О том, что торопиться принимать закон в нынешнем виде нельзя, заявили вице-спикеры Госдумы Ирина Яровая и Алексей Гордеев. Федеральные депутаты предложили до первого чтения проекта закона создать по нему согласительную комиссию.

Но несмотря на то, что предложенное в законопроекте регулирование может серьезно ударить по отрасли, ряд лиц продолжает настойчиво двигать его к принятию, отметил Максим Козлов. Первое чтение в Государственной думе запланировано уже на 27 октября.

Руководитель АРСО сообщил, что отраслевое сообщество продолжает отстаивать свою позицию по законопроекту. Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока решил обратиться к депутатам Госдумы с просьбой не поддерживать проект закона.

Максим Козлов предложил коллегам из областного парламента также подумать о вопросах защиты интересов важной для региона отрасли.

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