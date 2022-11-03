АСРФ настаивает, что аукционы к монополизации не приведут

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота направила в ФАС письмо по поводу квотных торгов: объединение ссылается на то, что механизм аукционов — «наиболее конкурентная процедура». О рисках монополизации в результате второго этапа перераспределения квот заявляли Счетная палата и сама антимонопольная служба.

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота направила в ФАС письмо по вопросу продажи рыбопродукции на организованных торгах и распределения квот на вылов. Об этом сообщили в пресс-службе объединения.

АСРФ настаивает, что распределение квот крабов по итогам инвестиционных аукционов рисков монополизации не несет. При этом ассоциация ссылается на то, что в антимонопольном законодательстве уже есть ограничения на этот счет.

В объединении заявили, что предложили обсудить эти вопросы на экспертном совете при ФАС по развитию конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса.

Риски монополизации в рыбной отрасли другие ассоциации называют в числе ключевых негативных последствий принятия законопроекта о втором этапе квотных аукционов, сообщает корреспондент Fishnews. Счетная палата, анализируя результаты первых крабовых торгов, указала на то, что лоты приобрели взаимозависимые юридические лица, увеличив свои доли квот, — новых игроков в отрасль в результате не пришло.

На парламентских слушаниях по второму этапу аудитор СП Сергей Мамедов также заявил о рисках монополизации прав использования природных ресурсов в результате аукционов по квотам.

ФАС высказывалась в поддержку аукционного принципа распределения квот, однако обращала внимание, что для исключения укрупнения нужно ввести предельный размер доли квоты, который может быть закреплен за лицом (группой лиц), и одновременно ограничить участие в аукционе лицам, которые в результате превысят предел. АСРФ тогда также ссылалась на то, что эти вопросы уже урегулированы.

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