«Рыба на биржу» вошла в президентские поручения

Правительство должно подготовить предложения о реализации уловов и рыбопродукции на организованных торгах. Такое поручение дал президент.

Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о реализации уловов водных биологических ресурсов и рыбной продукции на организованных торгах по итогам сентябрьского совещания по развитию Петропавловск-Камчатского городского округа.

О перспективности биржевой торговли отдельными видами водных биоресурсов, в первую очередь икорной продукцией, на совещании заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов. Он отметил, что готовятся предложения по инфраструктуре, но важно создать и нормативно-правовую базу, определяющую требования при экспорте. Об определенных наработках заявил и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Срок исполнения поручения — 1 ноября 2022 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в прошлом году обсуждалась подготовка законопроекта «в части реализации продукции из водных биоресурсов посредством аукционов и биржевых торгов». В Росрыболовстве отмечали, что речь идет скорее об аукционной торговле, чем о биржах.

В мае 2022 г. Минфин представил законопроект о возможности установления норматива продажи рыбопродукции на организованных торгах. В отраслевом сообществе обращали внимание на проблемные вопросы использования такого механизма.

ФАС в этом году озвучивала предложение стимулировать биржевую продажу рыбопродукции с помощью субсидируемых тарифов на железнодорожную перевозку.

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