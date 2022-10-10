«Рыба на биржу» вошла в президентские поручения
Правительство должно подготовить предложения о реализации уловов и рыбопродукции на организованных торгах. Такое поручение дал президент.
Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о реализации уловов водных биологических ресурсов и рыбной продукции на организованных торгах по итогам сентябрьского совещания по развитию Петропавловск-Камчатского городского округа.
О перспективности биржевой торговли отдельными видами водных биоресурсов, в первую очередь икорной продукцией, на совещании заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов. Он отметил, что готовятся предложения по инфраструктуре, но важно создать и нормативно-правовую базу, определяющую требования при экспорте. Об определенных наработках заявил и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
Срок исполнения поручения — 1 ноября 2022 г., сообщает корреспондент Fishnews.
Напомним, что в прошлом году обсуждалась подготовка законопроекта «в части реализации продукции из водных биоресурсов посредством аукционов и биржевых торгов». В Росрыболовстве отмечали, что речь идет скорее об аукционной торговле, чем о биржах.
В мае 2022 г. Минфин представил законопроект о возможности установления норматива продажи рыбопродукции на организованных торгах. В отраслевом сообществе обращали внимание на проблемные вопросы использования такого механизма.
ФАС в этом году озвучивала предложение стимулировать биржевую продажу рыбопродукции с помощью субсидируемых тарифов на железнодорожную перевозку.
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