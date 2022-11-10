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Члены Совета Федерации 10 ноября проведут с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым встречу в формате «открытого диалога»

Сенаторы встретятся с главой Росрыболовства

Члены Совета Федерации 10 ноября проведут с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым встречу в формате «открытого диалога». Квотное обеспечение предприятий, поддержка перспективных промыслов, устранение правовых пробелов, рыбоохрана — вот только часть вопросов, которые могли бы задать сенаторы, считают в ассоциациях отрасли.

Открытый диалог с главой Росрыболовства пройдет в Совет Федерации. Встреча будет проходить с сенаторами, но Fishnews попросил руководителей отраслевых объединений рассказать, какие вопросы они считали бы важным задать Илье Шестакову.

Прежде всего, конечно, волнует тема распределения квот на вылов. «Квоты — это основа работы рыбохозяйственных предприятий. Если им нечего будет ловить, все остальное уже не будет иметь смысла», — напомнил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Сейчас на рассмотрении Госдумы как раз находится предложенный регулятором законопроект, меняющий систему распределения квот. «Перед отраслью стоит задача не только обеспечивать промысел объектов, добыча которых находится на достаточно высоком уровне, — того же минтая. Необходимо шире использовать ресурсную базу. Поэтому мы бы хотели обратить внимание на проблематику глубоководных промыслов и сохранения наработок бизнеса, который уже развивает это направление», — рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Помимо квотного обеспечения, хватает и других вопросов. Очень важно поставить точку в проблемах государственной экологической экспертизы: добытчики рискуют оказаться в положении нарушителей из-за правовой неясности, прокомментировал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. «Хотелось бы также, чтобы было принято решение о перекрестных полномочиях в сфере рыбоохраны и ужесточении ответственности в сфере оборота браконьерских уловов — это помогло бы лучше защищать биоресурсы», — добавил руководитель объединения.

В Хабаровском Крайрыбакколхозсоюзе считают очень важным решить вопрос с получением разрешений на вылов для судов, приобретенных или построенных за рубежом до 1995 г. Для оформления промысловых билетов необходимы сведения о таможенном декларировании флота, но для таких судов информация утрачена за давностью лет и предприятия не могут получить разрешение. «В связи с этим Минсельхоз предлагал изменить порядок выдачи разрешений. Но до сих пор поправки не внесены, это приведет к потерям в уловах, и, как следствие, к принудительному лишению квот, банкротству предприятий. Осталось всего 1,5 месяца до начала промыслового сезона сельди и минтая. Предприятия не выйдут на промысел, если не вступят в силу поправки», — отметила председатель Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова.

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