«Морские огороды» — перспективный сосед для ООПТ

Развитие марикультуры бок о бок с заповедными акваториями на Дальнем Востоке требует научно обоснованного подхода, пришли к выводу участники дискуссии, организованной в Общественной палате РФ.

Марикультура ищет пространство для развития

На площадке Общественной палаты РФ (ОП) 24 ноября прошло совместное заседание комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП и Общественного совета (ОС) при Росрыболовстве. Руководители отраслевых ассоциаций, ученые, экологи, общественники, а также представители Минприроды и Росрыболовства обсудили возможность формирования участков для марикультуры рядом с акваториями особо охраняемых природных территорий (ООПТ) или в пределах их охранных зон, сообщает корреспондент Fishnews.

Модератор мероприятия, член комиссии ОП Петр Шпиленок отметил важность аквакультуры для экономики региона, но подчеркнул, что под охраной государства морские акватории оказались неслучайно. «Нам предстоит разобраться, не нанесет ли развитие аквакультуры непоправимого вреда этим охраняемым экосистемам, не приведет ли к их деградации, — высказал он ряд опасений. — И если все-таки развитие аквакультуры возможно, то какими регламентами оно должно регулироваться — реально выполняемыми для бизнеса и при этом обеспечивающими сохранность уникальных природных комплексов».

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры (ДВ СПМ) Роман Витязев рассказал о проблемах, возникших у компаний Приморского края, чьим рыбоводным участкам не повезло оказаться в пределах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника. В 2019 г. новое положение о заповеднике запретило организацию участков под марикультуру на акватории охранной зоны, и работа предприятий оказалась парализованной. Попытки бизнеса оспорить это решение – вплоть до Верховного суда — долгое время оставались безуспешными, хотя в этом году ситуация несколько изменилась.

«Запрет по действующим договорам уже повлек за собой закрытие ряда проектов и фиксацию убытков инвесторами», — указал руководитель ДВСПМ. Он добавил, что проблему можно было бы уладить корректировкой положения о заповеднике — если прописать в нем исключение для рыбоводных участков, договоры пользования по которым были заключены до 9 октября 2016 г.

«Это минимальное решение, которое устроит бизнес, — констатировал Роман Витязев. — Дать возможность доработать до окончания сроков действия договоров и избежать в том числе предъявления исков регулятору по факту тех потерь, которые понесли инвесторы».

Замначальника управления науки и аквакультуры Росрыболовства Георгий Черевко подтвердил, что пользователи в Приморье получили рыбоводные участки законным образом. «Постановлением правительства № 1183 допускается формирование рыбоводных участков в границах охранных зон. Мы на всех этапах этой работы отстаиваем эту позицию, и в рамках работы по положению об охранной зоне, которую ведет Минприроды мы просим сохранить возможность осуществления деятельности рыбоводным хозяйствам, которым эта акватория в настоящее время предоставлена по договорам пользования рыбоводными участками», — проинформировал представитель федерального агентства.

Пример Приморья, по мнению ДВСМП, также показал, что далеко не на всех сформированных рыбоводных участках можно вести эффективную работу. Этот опыт можно было бы использовать в Сахалинской области, на юге которой имеются пригодные для марикультуры водные пространства. Правда, большая часть этих акваторий тоже имеет природоохранный статус, в частности здесь расположен заказник «Малые Курилы», а значит, согласно постановлению правительства № 1183, формировать участки в этих районах нельзя.

При определенных условиях законодательство все же допускает организацию хозяйств марикультуры в границах ООПТ. Однако, по словам Романа Витязева, предприятия хотели бы знать четкие критерии, по которым принимаются такие решения. Кроме того, потенциальным инвесторам важно, чтобы перечень акваторий, которые удовлетворяют всем требованиям, с указанием координат находился в открытом доступе.

«Ограничения возможности формирования рыбоводных участков в зонах ООПТ являются существенным сдерживающим фактором, не позволяющим нам активно развивать это направление», — подтвердил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Он уточнил, что обязательным условиям ведения деятельности на участке является прохождение государственной экологической экспертизы — долгой и сложной процедуры, которая может и не увенчаться успехом.

С бизнесом не по пути

Представители природоохранных организаций к перспективе допуска предприятий аквакультуры в охранные зоны и тем более на территорию ООПТ отнеслись без энтузиазма. «Если ставится вопрос о возможности ведения в границах заказника нового ранее не предусмотренного вида хозяйственной деятельности, то одновременно должны быть представлены и материалы, обосновывающие необходимость такого решения и, самое главное, демонстрирующие, что это решение, в том числе в части размещения конкретного рыбоводного участка на конкретной территории, не будет противоречить целям создания заказника и не причинит вред природным комплексам», — заявил советник гендиректора АНО «Дальневосточные леопарды» Всеволод Степаницкий.

Эту позицию в целом разделяет и Минприроды. По словам замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ Владимира Строганова, задачи и назначение любой особо охраняемой природной территории, создаваемой в России, естественно, расходятся с бизнесом.

Александр Кислейко, директор заповедника «Курильский», в состав которого входит заказник «Малые Курилы», уточнил, что для создания рыбоводных участков в охраняемых водах вносить изменения в положение о заказнике необязательно. Если получить положительное решение научно-технического совета, а также иметь заключение от науки и пройти экологическую экспертизу, то хозяйственную деятельность «в разумных пределах» вести можно, обнадежил он участников заседания.

По мнению директора программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России Татьяны Шуваловой, во главу угла надо ставить не удобство акваторий для марикультуры или интересы бизнеса, а особое назначение ООПТ. «Во многих случаях есть достаточно высокий риск негативного воздействия, утраты охраняемых природных ландшафтов, охраняемых видов, — заявила она и предложила установить законодательный запрет как минимум на индустриальную аквакультуру в пределах морских заказников. — Это создаст и условия определенности для бизнеса: ему не нужно будет больше думать о том, можно или нельзя».

Председатель совета РОО «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын призвал руководствоваться презумпцией экологической опасности: никаких разрешений, пока не будут представлены доказательства, что планируемая деятельность не несет угрозы, причем не только рыбам и моллюскам, но и, к примеру, птицам или лежбищам морских млекопитающих. А эксперт по особо охраняемым природным территориям российского Гринпис Михаил Крейндлин предложил, прежде всего, проанализировать работу предприятий марикультуры в заливе Посьета, чтобы выяснить, как она повлияла на состояние водных экосистем памятника природы.

Научный подход — за главного

Руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) ДВО РАН Сергей Масленников предостерег от увлечения мифами. По его словам, наблюдения, который на протяжении 40 лет велись в Дальневосточном морском заповеднике, а также исследования у его границ в местах работы марикультурных хозяйств доказывают, что никакого отрицательного влияния на экосистему не происходит.

«Более того, по инициативе академика Андрея Адрианова было сделано сканирование подводными телеуправляемыми аппаратами зоны заповедника и прибрежных зон, когда там еще участки были. Так вот наивысшая плотность высокоценных гидробионтов — гребешка и трепанга — отмечалось в охранной зоне в зоне участков марикультуры», — рассказал представитель ННЦМБ.

Он попросил участников заседания, говоря о рисках, не путать марикультуру с ННН-промыслом и при принятии решений руководствоваться данными науки. «Есть возможности регулирования, накоплены знания, и я предлагаю все-таки вернуться к научно обоснованным методам», — отметил Сергей Масленников.

Главный научный сотрудник Института океанологии РАН Вадим Макиевский подчеркнул, что говорить в целом о влиянии аквакультуры на морские экосистемы непродуктивно и бессмысленно, потому что аквакультура бывает разная, как и природные условия в конкретных акваториях. «Аквакультура — это все-таки промышленное производство, достаточно существенно трансформирующее экосистемы в локальных условиях. А вот уровень и направления этой трансформации на существующем уровне знаний в общем виде не решаются», — резюмировал эксперт.

Академик РАН Вячеслав Рожнов согласился с необходимостью наращивать научные исследования. «Что касается охранной зоны. Совершенно верно, есть разные исследования, которые показывают, что аквакультура может не только наносить вред, но и быть механизмом восстановления морской фауны», — высказал мнение ученый.

По его словам, к хозяйствам марикультуры, которые хотят работать в пределах ООПТ, следует подходить индивидуально и оценивать их воздействие в зависимости от конкретной экосистемы.

Научного подхода придерживается и Росрыболовство. «Мы считаем, что требуется подходить к вопросу осуществления аквакультуры в границах ООПТ с изучением позиции различных профильных научных учреждений как Минприроды, так и Росрыболовства, а также Академии наук», — сообщил Георгий Черевко.

«Минприроды открыто к диалогу, но только в тандеме с наукой!» — сразу отреагировал Владимир Строганов. Он добавил, что министерство не будет принимать решения единолично, тем более что деятельность ООПТ не сводится только к охране, это еще и научная и просветительская работа, и даже экотуризм.

«Рыбаки не преследуют цели повсеместного формирования участков, если есть научно обоснованное заключение о невозможности этого и необходимости сохранения «краснокнижных» объектов», — прокомментировал позицию отраслевого сообщества Максим Козлов. Он рекомендовал ведомствам наладить порядок обмена информацией при разработке и принятии подобных решений.

Природоохранным организациям не стоит видеть в рыбаках и аквафермерах каких-то злодеев, предложил председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард Климов. Против проекта по увеличению объемов открытой перевалки угля в том же заливе Посьета, негативные последствия которого видны невооруженным взглядом, экологические активисты протестовали с куда меньшей готовностью, напомнил он.

А президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов посоветовал вернуться к давнему предложению бизнеса — выставлять рыбоводные участки на торги с уже пройденной экоэкспертизой. «Ведь мы за них платим громадные деньги, иногда суммы доходят до 30 млн рублей. Почему нельзя этот участок выставить на торги с государственной экологической экспертизой по аналогии, как это делает Росрыболовство, когда утверждается общий допустимый улов?» — поинтересовался глава АРПП.

Проблема этой дискуссии скорее в коммуникации, чем в несовместимых позициях, резюмировал Петр Шпиленок. «Мы видим, что позиции однозначного запрета аквакультуры или ее вреда нет, — заявил он. — В каждой ситуации должен быть отдельный разбор, четкое понимание регламента деятельности и, чтобы научное обоснование создания того или иного участка было предусмотрено в проекте».

Подводя итоги обсуждения, председатель Общественного совета при Росрыболовстве Герман Зверев подчеркнул важность диалога с Минприроды. Он согласился, что непреодолимых вопросов не просматривается. «Я вижу вопросы, связанные с необходимостью более частого общения, более предметного диалога между аквакультурными предприятиями, научными организациями, экологическими организациями и регуляторами», — отметил руководитель ОС.

Он обратил внимание на позицию представителей науки, предостерегающих от лозунгов и опасных обобщений. «Коллеги прямо сказали, что необходимо анализировать каждый конкретный вид аквакультуры на каждой конкретной территории, буквально в каждом конкретном водоеме, для того чтобы сделать научно добросовестный и обоснованный вывод относительно влияния. Это тоже очень важно», — заключил Герман Зверев и предложил подготовить материалы для более детального анализа этой темы на площадке комитета Госдумы по природопользованию, природным ресурсам и экологии.

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Анна ЛИМ, Fishnews