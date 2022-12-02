Хабаровский рыбхозсовет считает важным пересмотреть положения «квотной реформы»

Хабаровский краевой рыбохозяйственный совет поддержал поправки к законопроекту о втором этапе перераспределения квот, предложенные региональной думой. Также рыбхозсовет заявил о необходимости исключить из-под действия положений законопроекта субъектов малого и среднего бизнеса.

На первом после возобновления работы заседании Хабаровский краевой рыбохозяйственный совет рассмотрел защиту интересов предприятий региона в условиях изменений закона о рыболовстве.

Совет заявил о том, что концептуально не поддерживает законопроект о перераспределении квот. Об этом говорится в протоколе заседания, сообщает корреспондент Fishnews.

Законодательная дума Хабаровского края ранее подготовила поправки к проекту закона. Региональные парламентарии предложили сдвинуть сроки начала второго этапа по флоту: по рыбным инвестквотам — до 2026 г., по крабовым квотам — до 2034 г. Также краевая дума посчитала нецелесообразным донаделение квотами участников первого этапа программы инвестиционных квот.

Рыбохозяйственный совет поддержал внесенные в Госдуму поправки регионального парламента, а также исключение из-под действия положений законопроекта субъектов малого и среднего бизнеса — «в целях защиты экономических интересов предприятий и населения». Напомним, что пункт о защите МСП вошел в постановление Госдумы при принятии законопроекта о втором этапе инвестквот и аукционов в первом чтении.

На заседании рыбхозсовета представители бизнес-сообщества в том числе отметили необходимость исключить из перераспределения квот небольшие предприятия, работающие на промысле крабов.

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