Владимир Галицын: Настораживают инициативы по рыбной отрасли от структур, не имеющих к ней отношения

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын в интервью «Fishnews Дайджест» прокомментировал предложения, которые, по его мнению, негативно скажутся на рыбном хозяйстве страны.

В интервью «Fishnews Дайджест» глава отраслевого объединения, в частности, высказал свою позицию об идее установить определенный процент от вылова к перевозке по Севморпути. Напомним, автором этого предложения в письмах ведомств значился Росатом.

«Настораживают инициативы, которые касаются рыбной отрасли, от структур, не имеющих к ней отношения. Становится популярной идея о том, что за счет рыбаков можно решать проблемы в портовом хозяйстве, в судостроении и транспортной сфере», — заметил Владимир Галицын.

Он подчеркнул, что судоходная компания должна просчитывать доходность своих рейсов, чтобы не допускать убытков. Когда компания планирует заведомо убыточный рейс, рассчитывая переложить убытки на владельцев груза, это неправильно.

Глава ассоциации считает, что мысль о том, что рыбная продукция может стать залогом развития Северного морского пути, не имеет экономического обоснования. Объемы рыбы, добытые на Дальнем Востоке, не сопоставимы с количеством иных грузов, которые перевозятся по Севморпути, обратил внимание глава ассоциации. По его мнению, рыба может быть только сопутствующим грузом на этом маршруте, но не главным.

Негативно Владимир Галицын оценивает и планы Росрыболовства по ограничению экспорта продукции из лососевых.

«До начала лососевой путины регионы Дальнего Востока предлагали отраслевому регулятору продумать, какую часть улова лососей необходимо направить на внутренний рынок, — напомнил собеседник издания. — Уверен, что, если бы государство поставило такую задачу, рыбаки бы ее выполнили. Но ответа не последовало».

Он отметил, что при этом бизнесу не объясняют, какие виды лососей и продукции из них, какие сроки и какие страны имеются в виду.

«Когда предприятия уже заключили контракты на поставку рыбной продукции, такие инициативы ставят в тупик и продавцов, и покупателей. Мне известны случаи, когда контрагенты из Азиатско-Тихоокеанского региона, заплатившие нашим добытчикам лососей авансом, требовали деньги назад. Они объясняли свое требование так: поскольку ваши государственные органы предлагают закрыть экспорт, вы не можете гарантировать поставки, поэтому мы лучше заплатим поставщикам из других стран», — рассказал Владимир Галицын.

Глава объединения заметил, что партнерами из стран АТР у России и без того сложные отношения. Но они сегодня единственные, кто покупает у нас лососей на международном рынке. Такие инициативы, которые прозвучали от Росрыболовства, подрывают репутацию отечественных компаний, подчеркнул руководитель ассоциации.

При этом никто не отменял задач, которые поставил нацпроект «Международная кооперация и экспорт», отметил Владимир Галицын. Согласно этому проекту, к 2024 г. рыбная отрасль Камчатки должна вдвое повысить объем своей валютной выручки от экспорта.

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