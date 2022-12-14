Корейское качество с российского берега

У российских рыбопереработчиков возникает все больше проблем с поставками оборудования и комплектующих из-за рубежа. Восполнить дефицит таких товаров позволяет создание производств совместно с иностранными партнерами, делятся опытом в компании «Навада».

Базирующаяся во Владивостоке «Навада» тесно сотрудничает с корейской Russian Maritime Production Group (RMPG).

«Раньше основной нашей деятельностью были ремонтные услуги и продажа запасных частей. С 2021 года мы уже начали поставлять заказчикам оборудование — филетировочные, шкуросъемные машины. А в этом году в ассортименте появились рыбомучные установки (РМУ), весы, автоматические весовые дозаторы. Таким образом, на сегодняшний день мы можем изготавливать во Владивостоке все, что выпускает RMPG в Корее», — рассказала Fishnews директор «Навады» Алевтина Ким.

Некоторые комплектующие — в основном электроника — приходят из Пусана, а в цехах «Навады» устройства собирают полностью, исходя из потребностей заказчика. Ведь многое в конструкции, например РМУ, зависит от того, предназначена она для судна или для берегового завода.

Наладила «Навада» и производство некоторых товаров под собственной маркой. «Это ножи, валы, втулки, сальники, манжеты и другие ЗИП. Заказчики оценили качество и закупают», — отметила Алевтина Борисовна.

Она подчеркнула: детали от RMPG и «Навады» подходят и для оборудования других марок. «Эти изнашиваемые расходники все взаимозаменяемые, универсальные. То есть нашими шестеренками, звездочками, цепями можно, например, укомплектовать машину BAADER», — обратила внимание директор компании.

Осенью компания получила новое оборудование — в частности фрезерный станок и лазерную установку для резки листового металла. Это значительно упростило производство деталей — теперь их можно изготавливать с высокой точностью и какой угодно формы.

«Мощность установки составляет 3 кВт, режет нержавеющую сталь толщиной до 14 мм, черную — до 20 мм. Этот лазер справляется даже с титаном», — продемонстрировал устройство старший инженер по автоматике Евгений Канабицкий.

«Навада» ожидает поставку еще двух станков с ЧПУ. Они программируются и управляются автоматически, что позволяет минимизировать ошибки и исключить проблемы, связанные с человеческим фактором. Новое оборудование увеличит мощности компании — как по сборке готовых машин, так и по производству комплектующих для оборудования на судах, чтобы закрывать запросы переработчиков во время ремонта, смены ЗИП.

В сентябре оборудование RMPG успешно представили на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге. На Seafood Expo Russia продемонстрировали автоматический весовой дозатор RM-3009, рыбомучную установку RM-30 и филетировочную машину RM-290.

«Выставка прошла успешно, у нас появились новые заказчики. Особое внимание участники обратили на РМУ и филетировочную машину, — поделилась Алевтина Ким. — Причем нашей продукцией заинтересовались не только рыбопромышленники, но и производители кормов, а также представители мясной промышленности».

Она констатировала, что сейчас российская рыбопереработка испытывает дефицит рыбомучных установок из-за ухода с рынка иностранных поставщиков. RMPG начала выпуск этого оборудования примерно полтора года назад, и РМУ от Russian Maritime Production Group работают уже на трех судах, показывая высокую производительность.

На этом же флоте, а также на береговых заводах трудятся и филетировочные машины RMPG. «Показатели тоже хорошие, — отметила Алевтина Борисовна. — Соответственно, мы их будем продвигать на российском рынке, предлагать заказчикам».

«Навада» готова помочь и участникам программы инвестиционных квот. «К нам поступали заявки от компаний, которым необходимо оборудовать цеха для получения инвестквот. Мы делали расчеты, и, как показывают цифры, должны справиться. Однако надо понимать, что компания тоже зависит от некоторых зарубежных комплектующих, в частности электронных», — обратила внимание директор.

Есть договоренность с компанией RMPG: в начале следующего года «Наваде» полностью передадут технологии для изготовления всей линейки оборудования Russian Maritime Production Group. Также стороны обсудили планы по запуску производства новой линейки филетировочных машин, работающих с минтаем и сельдью.

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